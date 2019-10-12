Происшествия
RT на русскомВ центре Москвы произошла стрельба в ресторане
В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой. «Примерно в 21:00 в кафе, расположенном на Большой Ордынке, произошёл конфликт между гражданами», — цитирует РИА Новости пресс-службу столичного главка полиции.
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с чего всё началось
Конфликт в ресторане в центре Москвы закончился стрельбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.РИА Новостивчера в 17:01
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Мужчина ранил оппонента из травматического оружия в ходе конфликта в кафе в центре Москвы
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