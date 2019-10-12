В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой. «Примерно в 21:00 в кафе, расположенном на Большой Ордынке, произошёл конфликт между гражданами», — цитирует РИА Новости пресс-службу столичного главка полиции.

В центре Москвы произошла стрельба в ресторане

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