Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ центре Москвы произошла стрельба в ресторане

В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой. «Примерно в 21:00 в кафе, расположенном на Большой Ордынке, произошёл конфликт между гражданами», — цитирует РИА Новости пресс-службу столичного главка полиции.
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В центре Москве в результате стрельбы в кафе ранили человека

РБК17:12

Мужчину ранили из травматического пистолета в кафе около посольства Киргизии в Москве

Вечерняя Москва15:35

Мужчина ранил оппонента из травматического оружия в ходе конфликта в кафе в центре Москвы

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В кафе в центре столицы произошел конфликт со стрельбой

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ТАСС15:46

В центре Москвы в ресторане произошла драка со стрельбой

РИА Новости17:01

Фото с места стрельбы в кафе рядом с посольством Киргизии в Москве

РЕН ТВ15:24
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Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
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Армия и оружие

В Сирии на пути российских военных взорвали две бомбы

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Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

РИА Новости вчера в 03:35
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Ленин Морено ввел комендантский час в Эквадоре

В столице Эквадора вводится комендантский час и военный контроль – об этом объявил президент страны.
Вести.Ru 17:37
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Начаты продажи бюджетных Datsun с вариатором

Компания Nissan объявила старт продаж самых бюджетных моделей Datsun с новой трансмиссией.
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Курдский командующий выступил за установление бесполетной зоны в Сирии

Командующий "Силами демократической Сирии" (СДС) генерал Мазлюм Абди призвал Европейский союз создать бесполетную зону для защиты гражданского населения на северо-востоке страны, где проводит военную операцию Турция.
ТАСС 17:33
Кино

Умер американский актёр Роберт Форстер

В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Life.ru 01:32
Культура

Читинец Богаченко выбыл из нового сезона «Танцев» на ТНТ

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Происшествия

Жертвой тайфуна «Хагибис» в Японии стал один человек

Первая жертва тайфуна «Хагибис» зафиксирована в Японии в префектуре Тиба, соседней с Токио.
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Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Уфе

Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Уфе, в результате ДТП пострадали десять человек.
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Происшествия

В Ленинградской области подросток умер после укола врачей

Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
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После внесенных поправок владельцы транспортных средств стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет получат повышающий коэффициент 1,1. При этом ранее данный показатель лежал в диапазоне 1,3-1,5. Кроме того изменения коснуться участников системы «Платон», которые теперь будут платить больше, так как лишаться федеральной льготы.
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Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии

Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.
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Спорт

Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
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Четыре человека стали жертвами стрельбы в Нью-Йорке

Политика Сегодня 09:13
Политика

МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости вчера в 16:35
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В обновлении Battle.net нашли упоминание Warcraft 3: Reforged

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Ученые выяснили, чем опасны змееголовые рыбы

По информации The Washington Post, в пруду округа Гвиннерт в штате Джорджия впервые была поймана змееголовая рыба.
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Советник председателя Государственной думы Анастасия Кашеварова заявила, что нижняя палата не давала никаких указаний о проведении опроса в соцсетях об отмене моратория на смертную казнь.
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Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

РИА Биробиджан вчера в 20:00
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Воеводина подала в суд на экс-короля Малайзии

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Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса

Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
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В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

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RT на русском вчера в 12:37
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Соседи не жаловались на подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

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