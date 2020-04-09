Происшествия
КоммерсантъВ центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв. На опубликованных видео с места происшествия видна вывеска «Мосгосэкспертиза», она находится в доме 8 на этой улице — в бизнес-центре «Панорама».
Читать в источнике
Оценить908
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Здоровье
Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
Одним из средств профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
Общество
В России временно упростят регистрацию безработных
Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
Здоровье
Третья пациентка скончалась от коронавируса в Нижегородской области
В Нижегородской области скончалась 81-летняя пациентка с подтвержденным COVID-19.
Общество
У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких
У 76 из 104 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess болезнь протекала бессимптомно, но у большинства из таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения, носящие название «эффект матового стекла».
Энергетика
Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.
Общество
Песков ответил на вопрос о побочных эффектах блокатора вирусов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не уверен в том, что его «блокатор вирусов» в виде бейджа помогает.
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции
Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Политика
Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19
Президент России Владимир Путин на заседании комиссии ВТС сообщил, что намерен посмотреть, как идёт работа предприятий в рамках ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса.
Космос
Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре 2019 года
Одна из американских телекомпаний сообщила, что разведка США неоднократно докладывала Белому дому о вероятности заражения населения коронавирусом.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Политика
Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
Футбол
Павлюченко рассказал о приезде Федуна с людьми в масках и с автоматами
Экс-игрок «Спартака» Роман Павлюченко поведал историю, как владелец клуба Леонид Федун приехал на базу команды в сопровождении вооруженных людей.
Здоровье
На Ямале из-за коронавируса усиливаются меры предосторожности
На Ямале из-за коронавируса усиливаются меры предосторожности.
Политика
В Кремле рассказали о помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом
Москва, 9 апреля 2020, 15:41 — REGNUM Россия уже оказывает помощь Белоруссии в борьбе с коронавирусом, заявил 9 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Общество
В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Политика
В Швеции призвали ввести санкции против РФ в рамках ПАСЕ
Стокгольм, 9 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Против России должны быть введены новые санкции в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Футбол
Александр Кокорин вернулся в Петербург
Здоровье
Пандемия коронавируса. Актуальные новости на 9 апреля
На утро 9 апреля стало известно о 1,484 млн диагностированных случаях заражения. При этом выздоровели уже 329 тыс. человек.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Интернет
Компания Google запретила своим сотрудникам использовать Zoom
Новые запреты На прошлой неделе НАСА и SpaceX запретили своим сотрудникам использовать приложение для проведения видеоконференций Zoom, так как оно имеет существенные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью.
Политика
В МИД Италии оправдали La Stampa, но сами обиделись на иностранное СМИ
Отметил, что ранее возглавляемое Ди Майо ведомство не стало «дистанцироваться» от высказанных итальянской газетой La Stampa предположений о том, что 80% помощи, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом, неэффективна и что подлинная цель России — пиар и приближение к базам НАТО.
Технологии
В Сети показали, как через 20 лет изменится тело заядлого геймера
Специалисты смоделировали изменения, которые будут с телом заядлого геймера, не следящего за своим здоровьем.