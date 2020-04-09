Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв. На опубликованных видео с места происшествия видна вывеска «Мосгосэкспертиза», она находится в доме 8 на этой улице — в бизнес-центре «Панорама».
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Опубликовано видео с места взрыва в бизнес-центре в Москве

РИА Новости07:56

10 человек ищут рядом с местом взрыва в бизнес-центре в Москве

Москва 2407:41

МЧС уточнило, что взрыв в БЦ в Москве случился в бойлерной на 10-м этаже

Интерфакс07:34

МЧС: В здании БЦ «Панорама» в центре Москвы произошел хлопок в бойлерной

Агентство Москва07:25

Здание посольства Словакии в Москве не пострадало от взрыва в соседнем бизнес-центре

ТАСС08:21

Первое видео с места взрыва в здании в центре Москвы

РЕН ТВ06:52

Источник: более 10 машин пострадали от взрыва на Брестской в Москве

Телеканал 360°09:09
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Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Здоровье

Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса

Одним из средств профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли.
РБК 07:19
Общество

В России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
RT на русском 06:23
Здоровье

Третья пациентка скончалась от коронавируса в Нижегородской области

В Нижегородской области скончалась 81-летняя пациентка с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ Нижний Новгород 09:05
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

У 76 из 104 заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess болезнь протекала бессимптомно, но у большинства из таких пациентов (41 человек) в легких обнаружили изменения, носящие название «эффект матового стекла».
Известия вчера в 12:12
Энергетика

Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 08:41
Общество

Песков ответил на вопрос о побочных эффектах блокатора вирусов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не уверен в том, что его «блокатор вирусов» в виде бейджа помогает.
РБК 05:50
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Известия 05:49
Политика

Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19

Президент России Владимир Путин на заседании комиссии ВТС сообщил, что намерен посмотреть, как идёт работа предприятий в рамках ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса.
РИА Новости 08:40
Космос

Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной

ТАСС Наука вчера в 12:38
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС 07 апреля в 08:24
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре 2019 года

Одна из американских телекомпаний сообщила, что разведка США неоднократно докладывала Белому дому о вероятности заражения населения коронавирусом.
Shraibikus News вчера в 10:24
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Газета.Ru 03:54
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
Футбол

Павлюченко рассказал о приезде Федуна с людьми в масках и с автоматами

Экс-игрок «Спартака» Роман Павлюченко поведал историю, как владелец клуба Леонид Федун приехал на базу команды в сопровождении вооруженных людей.
ProstoProSport 07:02
Здоровье

На Ямале из-за коронавируса усиливаются меры предосторожности

На Ямале из-за коронавируса усиливаются меры предосторожности.
Уральский меридиан 07:48
Политика

В Кремле рассказали о помощи Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Москва, 9 апреля 2020, 15:41 — REGNUM Россия уже оказывает помощь Белоруссии в борьбе с коронавирусом, заявил 9 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 08:41
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Общество

В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Политика

В Швеции призвали ввести санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Стокгольм, 9 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Против России должны быть введены новые санкции в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
REGNUM 08:58
Футбол

Александр Кокорин вернулся в Петербург

Gazeta.SPb 04:14
Здоровье

Пандемия коронавируса. Актуальные новости на 9 апреля

На утро 9 апреля стало известно о 1,484 млн диагностированных случаях заражения. При этом выздоровели уже 329 тыс. человек.
Вечерний курьер 03:19
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Интернет

Компания Google запретила своим сотрудникам использовать Zoom

Новые запреты На прошлой неделе НАСА и SpaceX запретили своим сотрудникам использовать приложение для проведения видеоконференций Zoom, так как оно имеет существенные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью.
Хакер Online 07:30
Политика

В МИД Италии оправдали La Stampa, но сами обиделись на иностранное СМИ

Отметил, что ранее возглавляемое Ди Майо ведомство не стало «дистанцироваться» от высказанных итальянской газетой La Stampa предположений о том, что 80% помощи, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом, неэффективна и что подлинная цель России — пиар и приближение к базам НАТО.
REGNUM 06:27
Технологии

В Сети показали, как через 20 лет изменится тело заядлого геймера

Специалисты смоделировали изменения, которые будут с телом заядлого геймера, не следящего за своим здоровьем.
ИнфоСМИ 07:33
Происшествия

Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу

Ведомости 08:12
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