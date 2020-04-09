Происшествия
КоммерсантъВ центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв. На опубликованных видео с места происшествия видна вывеска «Мосгосэкспертиза», она находится в доме 8 на этой улице — в бизнес-центре «Панорама».
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с чего всё началось
Следственный комитет организовал проверку после взрыва кислородного баллона в бизнес-центре на 2-й Брестской улице, сообщается на сайте столичного главка СК.РБК10:10
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