Происшествия
КоммерсантъВ центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв. На опубликованных видео с места происшествия видна вывеска «Мосгосэкспертиза», она находится в доме 8 на этой улице — в бизнес-центре «Панорама».
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