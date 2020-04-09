Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв. На опубликованных видео с места происшествия видна вывеска «Мосгосэкспертиза», она находится в доме 8 на этой улице — в бизнес-центре «Панорама».
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Что известно о взрыве в московском бизнес-центре

RT на русском13:16

Опубликовано видео с места взрыва в бизнес-центре в Москве

РИА Новости07:56

10 человек ищут рядом с местом взрыва в бизнес-центре в Москве

Москва 2407:41

МЧС: В здании БЦ «Панорама» в центре Москвы произошел хлопок в бойлерной

Агентство Москва07:25

Источник: более 10 машин пострадали от взрыва на Брестской в Москве

Телеканал 360°09:09

В результате взрыва в БЦ «Панорама» в центре Москвы повреждены 15 окон

ТАСС08:47

МЧС уточнило, что взрыв в БЦ в Москве случился в бойлерной на 10-м этаже

Интерфакс07:34
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