Происшествия
КоммерсантъВ центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв. На опубликованных видео с места происшествия видна вывеска «Мосгосэкспертиза», она находится в доме 8 на этой улице — в бизнес-центре «Панорама».
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Энергетика
Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+
На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
Технологии
В Windows 10 нашли скрытый раздел с информацией о новых сервисах
В разделе публикуется информация о новых функциях и возможностях операционной системы Windows 10 В разделе «Параметры» операционной системы Windows 10 найдена скрытая секция, которая должна упростить пользователям работу с новыми функциями.
Политика
Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова опубликовала архивные фото со своими детьми
В своем микроблоге в Instagram 42-летняя актриса показала архивные снимки с наследниками — 18-летней Елизаветой, 13-летним Матвем, 11-летним Корнеем и 4-летней Беллой.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
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Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Энергетика
Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики
Участники переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после девяти часов видеоконференции приняли участие возобновить обсуждение в пятницу 10 апреля.
Общество
В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончались 799 человек
6 апреля в штате скончался 631 человек, а 5-го — 599.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Технологии
В Google Stadia сделали бесплатную подписку на два месяца
Google объявила о бесплатном доступе на два месяца к стриминговому сервису Google Stadia.
Энергетика
Цена на бензин в России снизилась вторую неделю подряд
Средняя цена литра бензина в России за неделю с 30 марта по 5 апреля снизилась на 1 копейку и составила 44,92 рубля, средняя цена литра дизельного топлива сократилась на 8 копеек и составила 47,91 рубля, сообщает Росстат.
Авто
Стал известен победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Киберспорт
FaZe Clan проиграла второй матч подряд на ESL Pro League Season 11
Команда mousesports победила FaZe Clan во втором групповом этапе европейского дивизиона ESL Pro League Season 11 по CS:GO.
Происшествия
Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Футбол
Губерниев — Семину: «Юрий Павлович, вас серебряная лань укусила?»
Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале ответил на предложение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина не урезать зарплаты игроков чемпионата России в связи с паузой в сезоне из-за коронавируса.
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» сделали предложение по форварду «Янг Бойз»
Московский "Локомотив" и "Краснодар" сделали трансферное предложение по камерунскому форварду швейцарского "Янг Бойз" Жан-Пьера Нсаме.
Кино
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев
Издание The Independent выясняло имя актёра, сыгравшего в кино больше всего ролей злодеев.
Энергетика
Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Здоровье
Три новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае
Три новых случая заболевания COVID-19 подтвердили в Алтайском крае. Все трое заразились после контакта с ранее инфицированными.
Общество
Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС на €500 млрд
Совет министров финансов стран-членов Евросоюза (Еврогруппа) согласовал план поддержки европейской экономики в условиях пандемии коронавируса на сумму €500 млрд.
Политика
Путин сравнил коронавирус с печенегами и половцами
Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия.
Экономика
Добычу нефти сократят. Что это значит для курса рубля и российской экономики
Напомним, нефть стала заметно дешеветь в начале марта. В результате резко ослаб курс рубля.
Общество
Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью
Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму.