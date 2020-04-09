Происшествия
КоммерсантъВ центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв. На опубликованных видео с места происшествия видна вывеска «Мосгосэкспертиза», она находится в доме 8 на этой улице — в бизнес-центре «Панорама».
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с чего всё началось
Следственный комитет организовал проверку после взрыва кислородного баллона в бизнес-центре на 2-й Брестской улице, сообщается на сайте столичного главка СК.РБК10:10
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Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Общество
В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Технологии
Вышла бесплатная операционная система Simply Linux 9
Simply Linux 9 представляет собой очень нетребовательный к системным ресурсам дистрибутив с набором русифицированных программ, предназначенный как для профессионалов, так и для новичков, не знавших до сих пор Linux. как отмечают разработчики операционной системы, цель проекта Simply Linux — заинтересовать компьютерных пользователей, обеспечив им удобство работы и широкий набор ПО.
Игры
Большего всего копий 3-го «Ведьмака» в 2019 году было продано для ПК
Всего, кстати, за 2015-19 годы было продано свыше 28,2 миллиона копий «Ведьмак 3».
Происшествия
На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
Фигурное катание
В ФФККР назвали непрофессионализмом путаницу вокруг Степановой
В информации ВФЛА и РУСАДА сообщается о легкоатлетке Степановой. Коган считает такую путаницу непрофессионализмом.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
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Происшествия
Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку
Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
Религия
Коронавирус выявили у восьми московских священников
У восьми священнослужителей московских храмов выявлен коронавирус, сообщается в телеграм-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки россиян
Медики, занимающиеся пациентами с коронавирусом, получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки.
Энергетика
В России рухнуло производство бензина
Производство бензина в России рухнуло — его объемы сократились на 18,9 процента за первую неделю апреля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
Россия решила помочь Боснии в борьбе с коронавирусом
Россия решила помочь Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Наука
В Австралии создан препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Австралийские исследователи назвали лекарственный препарат, способный подавлять действие коронавируса за 48 часов.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Автоспорт
В Зандфорте не рассматривают вариант гонки без зрителей
Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун рассказал, что в Liberty Media рассматривают вариант, при котором гонки чемпионата будут проходить без зрителей на трибунах.
Общество
МВД Удмуртии ужесточит контроль за режимом самоизоляции
С пятницы, 10 апреля, МВД Удмуртии ужесточит контроль за режимом самоизоляции жителей республики.
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Общество
Мишустин поручил наладить работу по возвращению россиян из-за рубежа
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил наладить механизм вывоза граждан из-за рубежа.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
По решению Ленинского районного суда, жителю Петербурга, гулявшему со своим малолетним ребенком на детской площадке, несмотря на ограничения из-за коронавируса, назначен административный штраф в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Технологии
Игровой сервис Google Stadia стал бесплатным для всех
Потоковый игровой сервис Google Stadia теперь бесплатен и доступен во всех регионах тем, у кого есть аккаунт в Gmail, 9 апреля сообщается на сайте проекта.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Политика
Путин снял с должности начальника следственного департамента МВД
Президент России Владимир Путин снял генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Авто
На продажу выставили очень редкий G-Class. И это не Mercedes-Benz
Выставленный на продажу автомобиль как раз относится к таким, причем он принадлежит к редкой линейке 500 GE – всего три таких внедорожника получили шильдик Puch.
Общество
Большинство стран ОПЕК+ первично согласовали квоты на добычу нефти
Большинство стран ОПЕК+ согласовали квоты в рамках сокращения нефтедобычи. Распределение квот предложил мониторинговый комитет ОПЕК+.
Наука
Медицинские открытия, авторы которых были удостоены Шнобелевской премии
Появившаяся в 1991 году Шнобелевская премия присуждается авторам открытий, которые кажутся смешными, но заставляют задуматься.
Политика
Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну.