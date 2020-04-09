Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв. На опубликованных видео с места происшествия видна вывеска «Мосгосэкспертиза», она находится в доме 8 на этой улице — в бизнес-центре «Панорама».
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с чего всё началось
Следственный комитет организовал проверку после взрыва кислородного баллона в бизнес-центре на 2-й Брестской улице, сообщается
 на сайте столичного главка СК.
РБК10:10

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Заммэра Москвы рассказал о взрыве в БЦ на 2-й Брестской

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Что известно о взрыве в московском бизнес-центре

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ИА Красная Весна 09:34
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

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Путин снял с должности начальника следственного департамента МВД

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Большинство стран ОПЕК+ первично согласовали квоты на добычу нефти

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Медицинские открытия, авторы которых были удостоены Шнобелевской премии

Появившаяся в 1991 году Шнобелевская премия присуждается авторам открытий, которые кажутся смешными, но заставляют задуматься.
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Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию

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