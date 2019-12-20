Происшествия
РИА НовостиВ центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами
Полицейские выяснили, что охранник заведения сделал замечание группе молодых людей за шумное поведение и попросил удалиться. На выходе один из них достал предмет, похожий на пистолет, и направил его в сторону мужчины, а приятель распылил газовый баллончик в сторону охранника.
Читать в источнике
Оценить46
с чего всё началось
Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО. В четверг в отделение полиции по Таганскому району поступила информация, что в ресторане на улице Сергия Радонежского произошла драка.РИА Новости01:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия
В центре Москвы возобновилась стрельба
Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
Политика
Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
Политика
Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов
"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
Политика
Путин предложил изменить статью Конституции о президентских сроках
Владимир Путин предложил изменить статью Конституции, согласно которой одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Происшествия
Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ
Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
Политика
Путин высказался на тему захоронения тела Ленина
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал возможность захоронения тела советского государственного деятеля Владимира Ленина.
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
Фигурное катание
Загитова выступила с показательным номером перед матчем СКА — ЦСКА
Шоу-бизнес
Людмилу Максакову госпитализировали в Москве
Актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве. Максакова сама прибыла в больницу, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
Происшествия
Улицу Ушинского перекрыли из-за снаряда военных лет
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Общество
Дом ветеранов отремонтируют в Сочи после жалобы Путину
Дом, построенный в качестве социального жилья для ветеранов Великой отечественной войны, отремонтируют в Сочи, заявил мэр города Алексей Копайгородский.
Происшествия
В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики
Стрельба у здания ФСБ РФ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. В результате ЧП сам нападавший был ликвидирован.
Общество
«Роскосмос» предоставит американским астронавтам два места на «Союзах»
"Роскосмос" принял решение предоставить американски астронавтам два места на пилотируемых космических кораблях "Союз-МС" в 2020-2021.
Армия и оружие
Испытание российско-индийской сверхзвуковой ракеты попало на видео
Успешное тестирование сверхзвуковой крылатой ракеты российско-индийского производства BrahMos закончилось в Индии.
Общество
В Москве врачи провели мужчине эпиляцию гортани
Столичные врачи сделали мужчине эпиляцию гортани, чтобы удалить выросшие в трахее пациента волосы.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Технологии
Facebook разрабатывает собственную ОС
Компания Facebook разрабатывает собственную операционную систему, которая может в один прекрасный день уменьшить её зависимость от Android.
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила
Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Происшествия
Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.