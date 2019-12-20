Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

Полицейские выяснили, что охранник заведения сделал замечание группе молодых людей за шумное поведение и попросил удалиться. На выходе один из них достал предмет, похожий на пистолет, и направил его в сторону мужчины, а приятель распылил газовый баллончик в сторону охранника.
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с чего всё началось

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО. В четверг в отделение полиции по Таганскому району поступила информация, что в ресторане на улице Сергия Радонежского произошла драка.
РИА Новости01:22

Подробнее о событии

Компания вооруженных парней напала на охранника столичного McDonald’s

Москва 2402:00

Посетители ресторана в центре Москвы угрожали охраннику пистолетом

Вечерняя Москва03:48

В центре Москвы задержали группу молодых людей с газовыми пистолетами

РБК03:44

Полиция задержала молодых людей с пистолетами, угрожавших охраннику кафе в Москве

ТАСС03:33

Посетители кафе в Москве угрожали охраннику пистолетом

Московский Комсомолец05:05

Молодые люди с пистолетами в столичном McDonald’s угрожали охраннику и распылили в него газ из баллончика

Агентство Москва01:37

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости01:22
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Происшествия

В центре Москвы возобновилась стрельба

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
РБК вчера в 12:37
Политика

Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
РИА Новости 05:10
Политика

Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов

"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
РИА Новости 05:28
Политика

Путин предложил изменить статью Конституции о президентских сроках

Владимир Путин предложил изменить статью Конституции, согласно которой одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд.
БИЗНЕС Online вчера в 05:52
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Происшествия

Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
РИА Новости 06:10
Политика

Путин высказался на тему захоронения тела Ленина

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал возможность захоронения тела советского государственного деятеля Владимира Ленина.
RT на русском вчера в 05:23
Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 20:24
Фигурное катание

Загитова выступила с показательным номером перед матчем СКА — ЦСКА

RT на русском вчера в 15:41
Шоу-бизнес

Людмилу Максакову госпитализировали в Москве

Актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве. Максакова сама прибыла в больницу, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Рамблер 01:56
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
РИА Новости 04:19
Происшествия

Улицу Ушинского перекрыли из-за снаряда военных лет

Peterburg2.ru 06:08
Культура

В Москве готовят выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство»

РИА Новости 05:16
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Реальное время 18 декабря в 14:36
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Летидор 18 декабря в 01:24
Общество

Дом ветеранов отремонтируют в Сочи после жалобы Путину

Дом, построенный в качестве социального жилья для ветеранов Великой отечественной войны, отремонтируют в Сочи, заявил мэр города Алексей Копайгородский.
Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия

В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики

Стрельба у здания ФСБ РФ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. В результате ЧП сам нападавший был ликвидирован.
Росбалт 05:36
Общество

«Роскосмос» предоставит американским астронавтам два места на «Союзах»

"Роскосмос" принял решение предоставить американски астронавтам два места на пилотируемых космических кораблях "Союз-МС" в 2020-2021.
DP.RU 06:37
Наука

В недрах Земли могут идти «снегопады» из железной пыли

МИР 24 03:16
Происшествия

В Ивановской области брат с сестрой утонули, провалившись под лед

РИА Новости 02:17
Армия и оружие

Испытание российско-индийской сверхзвуковой ракеты попало на видео

Успешное тестирование сверхзвуковой крылатой ракеты российско-индийского производства BrahMos закончилось в Индии.
Политика Сегодня вчера в 01:26
Общество

В Москве врачи провели мужчине эпиляцию гортани

Столичные врачи сделали мужчине эпиляцию гортани, чтобы удалить выросшие в трахее пациента волосы.
Москва 24 04:05
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Технологии

Facebook разрабатывает собственную ОС

Компания Facebook разрабатывает собственную операционную систему, которая может в один прекрасный день уменьшить её зависимость от Android.
3DNews 04:22
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 05:01
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила

Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
РЕН ТВ 04:54
Политика

Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

РИА Новости 05:42
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Происшествия

Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
ТАСС 06:41
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
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