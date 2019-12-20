Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО. В четверг в отделение полиции по Таганскому району поступила информация, что в ресторане на улице Сергия Радонежского произошла драка.

с чего всё началось

Полицейские выяснили, что охранник заведения сделал замечание группе молодых людей за шумное поведение и попросил удалиться. На выходе один из них достал предмет, похожий на пистолет и направил его в сторону мужчины, а приятель распылил газовый баллончик в сторону мужчины.

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

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