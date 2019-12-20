Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

Полицейские выяснили, что охранник заведения сделал замечание группе молодых людей за шумное поведение и попросил удалиться. На выходе один из них достал предмет, похожий на пистолет и направил его в сторону мужчины, а приятель распылил газовый баллончик в сторону мужчины.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО. В четверг в отделение полиции по Таганскому району поступила информация, что в ресторане на улице Сергия Радонежского произошла драка.
РИА Новости01:22

Подробнее о событии

Молодые люди с пистолетами в столичном McDonald’s угрожали охраннику и распылили в него газ из баллончика

Агентство Москва01:37

Посетители ресторана в центре Москвы угрожали охраннику пистолетом

Вечерняя Москва03:48

В центре Москвы задержали группу молодых людей с газовыми пистолетами

РБК03:44

Полиция задержала молодых людей с пистолетами, угрожавших охраннику кафе в Москве

ТАСС03:33

Компания вооруженных парней напала на охранника столичного McDonald’s

Москва 2402:00

Посетители кафе в Москве угрожали охраннику пистолетом

Московский Комсомолец05:05

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости01:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
URA.Ru вчера в 08:56
Армия и оружие

«Севмаш» в 2020 году сдаст флоту четыре атомные подлодки

Глава "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко подтвердил в интервью ТАСС планы предприятия в 2020 году передать Военно-морскому флоту России четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
ТАСС 01:13
Политика

В «Нафтогазе» анонсировали ещё одну встречу по газу до конца года

В "Нафтогазе" анонсировали ещё одну встречу по газу до конца 2019 года.
Piter.tv 03:28
Происшествия

В Ивановской области брат с сестрой утонули, провалившись под лед

РИА Новости 02:17
Происшествия

Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

В главном управлении МВД по Москве в ответ на запрос РИА Новости рассказали о четырех основных способах угонов автомобилей в столице.
РИА Новости вчера в 19:35
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
RT на русском 01:16
Авто

Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января 2020 года

Тарантас Ньюс вчера в 23:09
Политика

В МИД России прокомментировали импичмент Трампу

Процесс в Америке никак не повлияет на повестку дня МИДа РФ. В МИД России прокомментировали импичмент Дональду Трампу.
Piter.tv 05:00
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Происшествия

Стрелок с Лубянки оказался призером по стрельбе из карабина

Как заявили в ФСБ, в результате стрельбы возле здания ведомства на Большой Лубянке в центре Москвы погиб один сотрудник спецслужбы; по последним данным Минздрава, медицинская помощь оказывается пяти людям, один из них является гражданским лицом.
Lenta.ru вчера в 16:59
Интернет

В открытый доступ попали данные 267 млн пользователей Facebook

Британская фирма Comparitech обнаружила в открытом доступе данные более 267 млн пользователей Facebook.
Клопс 01:06
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Коммерсантъ 05:03
Происшествия

На трассе в Кузбассе столкнулись мазутовоз и бензовоз

Топливо разлилось и горит на участке федеральной трассы Р-255 в Кузбассе из-за столкновения мазутовоза и бензовоза, движение ограничено, информация о пострадавших и погибших уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 04:04
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Космос

Журнал Science назвал научный прорыв года

ТК Звезда вчера в 19:25
Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.
RT на русском 05:06
Политика

Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США

Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru 03:22
Экономика

Китайская компания хочет поучаствовать в программе реновации в Москве

Китайская China Railway (CRCC) может приобрести у властей Москвы почти 50% АО "Моспроект", занимающегося проектированием домов для программы реновации жилья в столице, написала газета РБК.
РИА Новости 02:28
Происшествия

В Рязани вспыхнул пожар на химпредприятии

Один человек пострадал при пожаре на предприятии по производству уайт-спирита в Рязани, из горящего здания эвакуированы порядка 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 03:21
Кино

Четвертую часть «Мажора» покажут в 2021 году

Piter.tv 01:08
Политика

МИД Украины предложил Путину вспомнить, как Москва подчинялась Киеву

МИД Украины готовит официальное заявление относительно высказывания президента России Владимира Путина о том, что при формировании СССР в состав Украины были включены «исконно русские территории».
REGNUM 04:16
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Ведомости 05:01
Музыка

Стали известны хедлайнеры возрожденного «Рока над Волгой»

Хедлайнерами крупнейшего в Европе однодневного музыкального фестиваля «Рок над Волгой» станут легендарная американская группы Papa Roach, а также российские коллективы «Би-2» и «Мумий Тролль».
БИЗНЕС Online 04:42
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
Общество

Глава МИДа Сергей Лавров предложил разорвать договор с Бермудами о регистрации самолетов российских авиакомпаний

Чтобы перевести самолеты из иностранных реестров в российский министр иностранных дел Сергей Лавров, как пишет РБК, предложил расторгнуть межправительственное соглашение с Бермудами.
Эхо Москвы 05:00
Футбол

Экс-тренер киевского «Динамо» Хацкевич возглавил «Ротор»

Pravda.Ru 04:24
Происшествия

В Челябинске нашли пропавшего школьника

Двенадцатилетнего школьника, который в четверг вечером пропал после уроков в Челябинске, нашли в пятницу, он жив, сообщает поисковый отряд "Легион Спас", который искал ребенка.
РИА Новости 03:59
Кино

Умерла актриса, сыгравшая девушку Бонда

Оже прославилась, сыграв девушку Джеймса Бонда Доминик Дерваль в картине «Шаровая молния». Роль спецагента тогда исполнял Шон Коннери.
RT на русском 05:02
Технологии

Батареи электромобилей ежегодно теряют до 3% ёмкости

Частная аналитическая компания провела исследование мирового рынка электрифицированных автомобилей, благодаря чему удалось узнать о том, что литий-ионные аккумуляторные батареи ежегодно деградируют на 3%.
Car.ru 17 декабря в 12:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное