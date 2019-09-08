Происшествия

ИзвестияИзвестияВ центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы. Об этом написала «Новая газета» в воскресенье, 8 сентября. Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
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с чего всё началось

Выборы по всей России

В единый день голосования в российских регионах проходят 58 крупных избирательных компаний. В частности, в Москве выбирают депутатов в городскую думу, в Петербурге — губернатора и муниципальных депутатов.
Медиазона03:17

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В центре Москвы задержали спецкора «Новой газеты» Илью Азара и участницу Pussy Riot Марию Алехину

Новая газета11:43

В центре Москвы задержали более десяти человек перед акцией в поддержку политзаключенных

Дождь11:16

Задержанных у мэрии Москвы из-за футболок в поддержку политзаключенных уже несколько часов держат в автозаке

Эхо Москвы15:32

В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара и участницу Pussy Riot Марию Алехину

Ведомости11:18

В Москве задержали журналиста Илью Азара

Коммерсантъ11:25

В Москве задержали активистов в футболках с именами фигурантов «дела 27 июля»

Интерфакс11:47

В Москве задержали активистов в футболках о «деле 27 июля»

РБК12:39
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Политика

На выборах главы Курской области лидирует Старовойт

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Политика

Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Известия 14:20
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Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи

«Несколько человек уволились, другие не желают сдаваться», — добавил Рыков.
URA.Ru 09:37
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Евгений Цыганов высмеял подписчиков, критикующих худобу Юлии Снигирь

Вокруг ТВ 05:37
Происшествия

Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести

В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Российская газета 13:26
Наука

Непослушные дети чаще страдают от бессонницы в зрелом возрасте

Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей в зрелом возрасте.
Политическая Экспертиза вчера в 17:49
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Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC

Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Экономика

Сладковский район специализируется на производстве рыбы

Как рассказал замгубернатора области, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов, Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство стабильно наращивает объемы производства рыбы.
Тюменская область сегодня 07:26
Космос

«Роскосмос» испытает новый разгонный блок в 2020 году

«Роскосмос» проведет испытания модернизированного разгонного блока «Фрегат» при запуске метеорологического спутника «Метеор-М» № 2–3 в 2020 году.
РБК вчера в 23:12
Политика

Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Футбол

Россия проиграла Португалии в финале Евролиги по пляжному футболу

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Транспорт

В Петербурге отменяют рейсы в Лондон из-за забастовки пилотов

Пилоты авиакомпании British Airways бастуют из-за низкой зарплаты.
Петербургский дневник 12:06
Космос

Имя на карте Ростова: Владислав Волков – летчик-космонавт, не вернувшийся на Землю живым

Блокнот Ростов-на-Дону 05:01
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«Бернли» может отменить арендное соглашение по Дринкуотеру из-за драки

Есть вероятность, что руководство "Бернли" откажется от арендной сделки по игроку и вернет хавбека обратно в "Челси".
Soccer.ru 09:30
Политика

Предварительная явка на выборах в Мосгордуму составила около 22%

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Происшествия

В Британии задержали отца, планировавшего убить дочь-порноактрису

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Футбол

Селихов получил травму на тренировке «Спартака»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил травму на сегодняшней тренировке команды.
Soccer.ru 13:43
Армия и оружие

В ДНР подняли в воздух на передовой Знамя Победы

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Политика

«Единая Россия» остается ведущей политической силой, заявил Медведев

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Политика

Путин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Политика

Путин и Макрон провели телефонные переговоры

ТАСС/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
ТАСС 13:18
Политика

Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

Газета.Ru 09:59
Происшествия

Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате

Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
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Происшествия

В Геленджике загорелся частный дом

РИА Новости 15:16
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Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

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«КиберЛенинка» в августе: безграмотность, беспомощность, брак

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Индикатор 06 сентября в 10:37
Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия 12:35
Политика

В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер получает 73,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ 12:26
Политика

В ЛДПР отреагировали на сообщение ФБК по выборам в Хабаровском крае

Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.
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Футбол

В матче лидеров ФНЛ «Торпедо» обыграло «Химки»

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги встречались лидеры турнира «Торпедо» и «Химки».
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Илья Вильямович Азар
Российский журналист
Российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты», бывший специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru, бывший специальный корреспондент проекта Meduza. Депутат Совета депутатов района Хамовники в Москве.
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Мария Алехина
Российский музыкант
Российская правозащитница, соосновательница организации по защите прав заключённых «Зона Права» и интернет-СМИ «Медиазона», в прошлом участница феминистской панк-группы Pussy Riot и арт-группы «Война».
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