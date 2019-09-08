В единый день голосования в российских регионах проходят 58 крупных избирательных компаний. В частности, в Москве выбирают депутатов в городскую думу, в Петербурге — губернатора и муниципальных депутатов.

с чего всё началось

Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы. Об этом написала «Новая газета» в воскресенье, 8 сентября. Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.

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Футбол «Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.

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