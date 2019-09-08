Происшествия

ИзвестияИзвестияВ центре Москвы задержали журналиста Илью Азара

Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы. Об этом написала «Новая газета» в воскресенье, 8 сентября. Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
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с чего всё началось

Выборы по всей России

В единый день голосования в российских регионах проходят 58 крупных избирательных компаний. В частности, в Москве выбирают депутатов в городскую думу, в Петербурге — губернатора и муниципальных депутатов.
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В центре Москвы задержали спецкора «Новой газеты» Илью Азара и участницу Pussy Riot Марию Алехину

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В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара и участницу Pussy Riot Марию Алехину

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Происшествия

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Российский журналист, специальный корреспондент «Новой газеты», бывший специальный корреспондент интернет-издания Lenta.ru, бывший специальный корреспондент проекта Meduza. Депутат Совета депутатов района Хамовники в Москве.
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Российская правозащитница, соосновательница организации по защите прав заключённых «Зона Права» и интернет-СМИ «Медиазона», в прошлом участница феминистской панк-группы Pussy Riot и арт-группы «Война».
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