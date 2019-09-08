Происшествия
ИзвестияВ центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Полиция задержала спецкора «Новой газеты» Илью Азара в центре Москвы недалеко от Тверской улицы. Об этом написала «Новая газета» в воскресенье, 8 сентября. Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
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с чего всё началось
В единый день голосования в российских регионах проходят 58 крупных избирательных компаний. В частности, в Москве выбирают депутатов в городскую думу, в Петербурге — губернатора и муниципальных депутатов.Медиазона03:17
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Политика
В Башкирии явка на выборах уже превысила 10 процентов
На территории Башкортостана фиксируется довольно высокая явка. По состоянию на десять часов утра она составила 10,27 процента.
Московский Комсомолец 03:36
Общество
Иван Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон»
Журналист Иван Голунов награжден премией "Камертон", учрежденной Союзом журналистов России (СЖР) в память об убитой в 2006 году Анне Политковской.
ТАСС 13:00
Спорт
Американец Кусс выиграл 15-й этап «Вуэльты», Кочетков замкнул топ-50
Американец Сепп Кусс (Jumbo-Visma) выиграл 15-й этап велогонки Гранд-тура «Вуэльта».
Чемпионат 13:20
Политика
Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.
RT на русском 12:06
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58
Гаджеты
Asus ROG Phone 2 возглавил ТОП-10 смартфонов на Android
Asus ROG Phone 2 занял первое место в ТОП-10 бенчмарка AnTuTu.
Дни24 08:47
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Политика
Путин провел телефонный разговор с Макроном
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости 12:58
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Единоборства
Конор Макгрегор отреагировал на победу Нурмагомедова над Порье
Конор Макгрегор отреагировал на победу дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье.
Лезги газет 05:58
Происшествия
Облицовка фасада Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде
Сегодня в Нижнем Новгороде произошло обрушение облицовки фасада Чкаловской лестницы.
КП - Нижний Новгород 12:18
Авто
В Краснодаре появилась самая высокая в мире «Приора»
Тарантас Ньюс 08:15
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер победил на этапе Гран-при «Формулы-1» в Италии
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер одержал победу на этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", выиграв 14-й этап - Гран-при Италии.
ТАСС 10:39
Политика
Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
RT на русском 11:32
Общество
Президент Бразилии прооперирован
Президенту Бразилии Жаиру Болсонару удалили грыжу. Операция прошла в воскресенье, 8 сентября, в частной клинике в городе Сан-Паулу.
Вести.Ru 12:46
Политика
Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
ТАСС 12:18
Космос
Учёные признали, что инопланетяне на самом деле могут светиться
Настоящих инопланетян никто до сих пор не видел.
Ferra 06 сентября в 07:09
Шоу-бизнес
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.
Экспресс газета 08:21
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
UfaTime.ru 05:04