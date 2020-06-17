Общество
КоммерсантъВ центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе
Прекратили работу 36 непродовольственных магазинов, открылись 15, среди продовольственных закрылись 14, открылись восемь. Напомним, работа заведений общепита была приостановлена в Москве с 28 марта в связи с коронавирусом. Кафе и рестораны могли работать только на вынос или на доставку.
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с чего всё началось
С начала марта по начало июня на Арбате, Тверской, Никольской и других ключевых торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общественного питания. Об этом свидетельствуют предоставленные РБК данные геосервиса 2ГИС.РБК02:00
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