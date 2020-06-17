Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе

Прекратили работу 36 непродовольственных магазинов, открылись 15, среди продовольственных закрылись 14, открылись восемь. Напомним, работа заведений общепита была приостановлена в Москве с 28 марта в связи с коронавирусом. Кафе и рестораны могли работать только на вынос или на доставку.
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с чего всё началось

На главных торговых улицах Москвы навсегда закрылись 112 магазинов и кафе

С начала марта по начало июня на Арбате, Тверской, Никольской и других ключевых торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общественного питания. Об этом свидетельствуют предоставленные РБК данные геосервиса 2ГИС.
РБК02:00

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Ведомости03:09

Больше сотни московских магазинов и кафе прекратили работу за время самоизоляции

Мослента03:04

На центральных улицах Москвы закрылось больше 100 магазинов и кафе

Моллы.Ru02:52

В центре Москвы прекратили работу более ста магазинов и кафе

Компания03:02

В центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе

Коммерсантъ02:42

На Арбате, Тверской, Никольской и других главных торговых улицах Москвы закрылись 112 магазинов

Эхо Москвы02:36

На главных торговых улицах Москвы навсегда закрылись 112 магазинов и кафе

РБК02:00
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:16, Ашберн
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