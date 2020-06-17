С начала марта по начало июня на Арбате, Тверской, Никольской и других ключевых торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общественного питания. Об этом свидетельствуют предоставленные РБК данные геосервиса 2ГИС.

с чего всё началось

Прекратили работу 36 непродовольственных магазинов, открылись 15, среди продовольственных закрылись 14, открылись восемь. Напомним, работа заведений общепита была приостановлена в Москве с 28 марта в связи с коронавирусом. Кафе и рестораны могли работать только на вынос или на доставку.

В центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе

Политика The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны"). 3K

Авто Ford оснастит автопилотом электрокроссовер Ford Mustang Первая полностью электрическая модель со значком Mustang предлагает мощность от 266 до 459 лошадиных сил с электрическим пробегом 380 — 480 км в зависимости от размера аккумулятора и мощности силовой установки. 8

Космос Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески. 21

Политика Трамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте. 54

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 2,9K

Экономика Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год. 5,1K

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле Прохладный июль ожидается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае. 1

Шоу-бизнес Тимур Батрутдинов стал меньше общаться с Харламовым из-за его семьи Как признается сам экс-герой шоу «Холостяк», редкость встреч обусловлена тем, что Гарик проводит все свое время с семьей.

Здоровье Рекордную смертность от коронавируса зафиксировали на Украине Наибольшее число зараженных отмечается во Львовской области. За сутки там зафиксировали 155 случаев заболевания.

Транспорт Школьникам расширили скидки на железнодорожные билеты Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 июня, подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников. 1

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке. 795

Шоу-бизнес Кристина Асмус рассказала о своих вредных привычках и первом поцелуе Популярная актриса Кристина Асмус любит общаться со своими поклонниками, отвечая на интересующие их вопросы.

Армия и оружие ВСУ разрушили водоводную подстанцию в Горловке Подкачивающая станция водовода Северский-Донецк-Донбасс была полностью разрушена в результате массированного артиллерийского удара по Горловке в Донецкой народной республике.