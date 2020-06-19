Общество
КоммерсантъВ центре Москвы закрылось более 100 магазинов и кафе
Прекратило работу 36 непродовольственных магазинов, открылось 15, среди продовольственных закрылось 14, открылось восемь. Напомним, работа заведений общепита была приостановлена в Москве с 28 марта в связи с коронавирусом. Кафе и рестораны могли работать только на вынос или на доставку.
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с чего всё началось
На Арбате закрылись десять ресторанов и магазинов. За три месяца на улице открылся всего один непродовольственный магазин. Больше всего от ограничений пострадали заведения общепита — к началу июня на изученных центральных улицах прекратили деятельность 62, а открылись 16.РБК02:00
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