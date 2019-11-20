Происшествия
РБКВ центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники
Правоохранители оцепили район в центре Ростова-на-Дону, где подполковник Следственного комитета захватил заложников, пишет «Блокнот» со ссылкой на источник.
Читать в источнике
Оценить153
Подробнее о событии
Показать все источники
Мать сотрудника следкома, захватившего в заложники жену, еще недавно была министром ЖКХ Калмыкии
Блокнот Ростов-на-Дону06:03
Штурм квартиры в центре Ростова, в которой силовик взял в заложницы жену, попал на видео
КП - Ростов-на-Дону04:11
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Общество
ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 10:52
Футбол
В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
RT на русском 02:14
Шоу-бизнес
Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась на публике
57-летняя певица приехала в Кремль на большой юбилейный концерт группы «Цветы» Стаса Намина.
Пятый канал 00:48
Общество
Для водителей Башкирии подорожают справки от нарколога
Если простая справка с печатью нарколога раньше обходилась в 500 рублей, то со сдачей анализов она будет стоить от 5 300 до 7 200 рублей в зависимости от категории прав.
UfacityNews.ru 07:13
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Общество
Центр изучения коррупции рассказал о 70 офшорах Абызова
В отчете Swedbank говорится, что у менеджера кредитной организации Алексея Эверсона была возможность управлять счетами одной из компаний Абызова.
BFM.ru 07:11
Общество
Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
РБК 12:15
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.
Газета.Ru 11:53
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
RT на русском вчера в 00:11
Политика
Путин допустил «мысли» о выходе из ЕС у стран Восточной Европы
Примерно к 2028 году некоторые страны Восточной Европы перестанут получать поддержку и должны будут платить в общий бюджет, отметил Путин.
REGNUM 07:45
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось
Анастасия Заворотнюк продолжает проходить необходимые лечебные процедуры в реабилитационном центре.
DixiNews 08:37
Футбол
В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020
Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
RT на русском 09:45
Политика
Владимир Зеленский лишил Юлию Тимошенко «сладенького»
Русская Планета вчера в 05:50
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Газета.Ru 07:34
Происшествия
На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело
Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Вести.Ru вчера в 08:50
Кино
Тодд Филлипс получил разрешение на съемки «Джокера 2»
РИА Новости 12:03
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
RT на русском 01:39
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
РИА Новости 07:08
Общество
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Несмотря на рост зарплат, располагаемые реальные доходы россиян стоят на месте, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».
Коммерсантъ 06:09
Происшествия
В Кремле наградят пилотов, посадивших самолет на кукурузное поле
Пилоты, совершившие аварийную посадку самолета Airbus А321 на поле в Жуковском, в четверг получат звезды Героев России в Кремле.
Российская газета 04:19
Наука
Новый эксперимент доказал, что объективной реальности нет
Физик Юджин Вигнер немного усложнил знаменитый мысленный эксперимент Эрвина Шредингера: в коробке с радиоактивным элементом, счетчиком Гейгера и смертельным ядом заперт живой кот.
Популярная механика 18 ноября в 08:24
Авто
Автомобили из Белоруссии и Казахстана наводнят рынок РФ
Автопроизводители из Белоруссии и Казахстана планируют наладить массовые поставки своих автомобилей в Россию к 2021 году.
Автоновости дня 07:03
Кино
Чего ждать от полнометражного продолжения сериала «Аббатство Даунтон»
21 ноября на экраны российских кинотеатров выходит полнометражный фильм «Аббатство Даунтон» — продолжение одноимённого британского сериала.
RT на русском 11:56
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Московский Комсомолец 03:45
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru вчера в 04:10