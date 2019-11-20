Правоохранители оцепили район в центре Ростова-на-Дону, где подполковник Следственного комитета захватил заложников, пишет «Блокнот» со ссылкой на источник.

В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники

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