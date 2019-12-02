Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ центре Сиэтла произошла стрельба

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба. Сначала в Twitter городской полиции появилась информация о многочисленных жертвах. Позже экстренные службы сообщили, что погибла женщина в возрасте от 40 до 50 лет.
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Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле

ТАССвчера в 22:19

Один человек погиб и пятеро ранены в результате стрельбы в Сиэтле

Известиявчера в 22:19

Неизвестный устроил смертельную стрельбу в штате Вашингтон

Газета.Ruвчера в 21:52

В Сиэтле в результате стрельбы есть пострадавшие

Коммерсантъвчера в 21:57

В Сиэтле при стрельбе один человек погиб и пятеро пострадали

RT на русскомвчера в 21:55

Человек погиб и пятеро пострадали при стрельбе в Сиэтле

РБКвчера в 22:02

Полиция Сиэтла уточнила число погибших и пострадавших при стрельбе

РИА Новостивчера в 22:07
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Общество

ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 02:07
Общество

Минтруд предложил вдвое сократить сроки перечисления маткапитала

Минтруд начал работу над реализацией предложения президента России Владимира Путина о введении материнского капитала на первого ребенка.
URA.Ru 02:08
Общество

Би-би-си нашла у сестры Мишустина недвижимость на 1 млрд рублей

Сестра премьер-министра России Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет недвижимостью, стоимость которой составляет 1 млрд рублей, пишет русская служба Би-би-си.
БИЗНЕС Online 01:31
Происшествия

Следствие по делу об убийстве мальчика в детсаду Нарьян-Мара завершено

В Нарьян-Маре на территории Ненецкого автономного округа завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве мальчика в одном из городских детских садов.
News.ru 03:08
Политика

Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
РИА Новости 02:17
Здоровье

Немецкие врачи назвали неожиданную причину развития гастрита

Немецкие врачи определили и назвали популярные лекарства, из-за которых может развиться гастрит - воспаление слизистой оболочки желудка.
Ugpressa.ru вчера в 12:14
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
РБК вчера в 14:25
Происшествия

Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Lenta.ru 01:50
Происшествия

В Прикамье мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей

По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ. По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать.
REGNUM 02:52
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком

Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 01:29
Политика

Владимир Путин прибыл в Израиль

Вести.Ru 03:16
Происшествия

СК РФ выступает за заочный арест сахалинского бизнесмена Кана

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого (Олега Кана — ред) заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении официального представителя, размещенном на официальном сайте СК РФ.
REGNUM 01:01
Спорт

Россия впервые выиграла общий зачет зимней юношеской Олимпиады

Сборная России впервые в истории выиграла общекомандный зачет на зимних юношеских Олимпийских играх, которые завершились в Лозанне.
Российская газета вчера в 12:51
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Политика

Путин предложил пересмотреть состав потребительской корзины

Mockva.ru вчера в 08:20
Кино

Фильм «Холоп» собрал в мировом прокате более 1 миллиона долларов

Сумма, которую собрал в мировых кинотеатрах российский фильм «Холоп», превысила миллион долларов.
Вечерняя Москва вчера в 11:03
Здоровье

Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия

У госпитализированных в Петербурге не нашли признаков коронавируса

Нет клинических и лабораторных признаков, которые позволили бы подозревать коронавирус.
Life.ru 02:56
Политика

Токио обнародовал документ о переговорах с СССР от 1956 года о Курилах

Власти Японии в 1956 году отменили требование об обязательном решении вопроса о принадлежности Южных Курил в процессе последующих переговоров о заключении мирного договора с Москвой.
Аргументы и Факты 02:10
Происшествия

В Бурятии два года насиловали учениц школы-интерната

В Мухоршибирском районе Бурятии задержали 18-летнего юношу по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних учениц коррекционной школы-интерната.
REGNUM вчера в 05:41
Шоу-бизнес

Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»

37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Блокнот.ру вчера в 03:15
Общество

Александр Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
ТАСС 02:27
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Происшествия

В Пермском крае маленький ребенок умер после операции

РИА Новости 02:50
Политика

Крашенинников опроверг слухи о самороспуске Госдумы

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы.
Газета.Ru 01:34
Армия и оружие

Беспилотник MQ-1C испытают в качестве наводчика ракет и носителя дронов

Американская компания General Atomics в ноябре прошлого года приступила к доработке беспилотного летательного аппарата с большой продолжительностью полета MQ-1C Gray Eagle в версию, которую можно было бы использовать для наведения тактических баллистических ракет.
N+1 01:38
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет

Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.
Bimru.ru 21 января в 22:05
Политика

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Lenta.ru 03:24
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Главное