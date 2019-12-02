Происшествия
РИА НовостиВ центре Сиэтла произошла стрельба
В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба. Сначала в Twitter городской полиции появилась информация о многочисленных жертвах. Позже экстренные службы сообщили, что погибла женщина в возрасте от 40 до 50 лет.
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Шоу-бизнес
Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой
Космос
NASA предложило выбрать название нового марсохода из девяти вариантов
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 23 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Экономика
Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал договорным бой Макгрегора с Серроне
Музыка
Русскоязычные священники покорили пением жюри французского «Голоса»
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Крашенинников опроверг слухи о самороспуске Госдумы
Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы.
Общество
В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Футбол
Кокорин отказался уходить из «Зенита» в «Сочи»
Политика
В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
Происшествия
Члену банды «Цапки» Алексееву предъявлено новое обвинение
Футбол
«Челси» продаст Кепу в следующее трансферное окно
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага теряет доверие тренерского штаба и руководства лондонского клуба.В стане "синих" рассматривают возможность продажи 25-летнего испанского голкипера летом этого года.
Политика
Путин в Израиле встретится с матерью осужденной Наамы Иссахар
Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Израиль встретится с матерью осужденной в России за наркотики израильтянки Наамы Иссахар, сообщил РИА Новости помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Гаджеты
Google создала приложения для борьбы с зависимостью от смартфона
Американская транснациональная корпорация Google создала приложения, которые помогут побороть зависимость от смартфона.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Армия и оружие
Российские десантники оценили БМД-4М
Как отметил командир батальона Константин Шипов, БМД-4М является новейшей скоростной плавающей гусеничной машиной.
Политика
Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России
Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Спорт
Ласицкене не сменит гражданство ради Олимпиады
Происшествия
В Красноярском крае при пожаре погибла семья с ребёнком
В Шарыповском районе Красноярского края следователи устанавливают обстоятельства пожара, при котором погибла семья с маленьким ребёнком.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
Министром культуры России стала Ольга Любимова
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пьяного 10-летнего мальчика в Саратове
Состояние десятилетнего мальчика, госпитализированного ранее в Саратове с признаками сильного алкогольного опьянения, оценивается как средней степени тяжести.