Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ центре Сиэтла произошла стрельба

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба. Сначала в Twitter городской полиции появилась информация о многочисленных жертвах. Позже экстренные службы сообщили, что погибла женщина в возрасте от 40 до 50 лет.
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Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле

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Полиция Сиэтла уточнила число погибших и пострадавших при стрельбе

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Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
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Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы.
Газета.Ru 01:34
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Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
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Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
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Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага теряет доверие тренерского штаба и руководства лондонского клуба.В стане "синих" рассматривают возможность продажи 25-летнего испанского голкипера летом этого года.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Израиль встретится с матерью осужденной в России за наркотики израильтянки Наамы Иссахар, сообщил РИА Новости помощник российского лидера Юрий Ушаков.
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Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
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В Шарыповском районе Красноярского края следователи устанавливают обстоятельства пожара, при котором погибла семья с маленьким ребёнком.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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