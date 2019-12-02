Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ центре Сиэтла произошла стрельба

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба. Сначала в Twitter городской полиции появилась информация о многочисленных жертвах. Позже экстренные службы сообщили, что погибла женщина в возрасте от 40 до 50 лет.
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Неизвестный устроил смертельную стрельбу в штате Вашингтон

Газета.Ruвчера в 21:52

Один человек погиб и пятеро ранены в результате стрельбы в Сиэтле

Известиявчера в 22:19

Человек погиб и пятеро пострадали при стрельбе в Сиэтле

РБКвчера в 22:02

В Сиэтле в результате стрельбы есть пострадавшие

Коммерсантъвчера в 21:57

В Сиэтле при стрельбе один человек погиб и пятеро пострадали

RT на русскомвчера в 21:55

Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле

ТАССвчера в 22:19

Полиция Сиэтла уточнила число погибших и пострадавших при стрельбе

РИА Новостивчера в 22:07
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Политика

Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

Президент России Владимир Путин в Иерусалиме проводит встречу с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфрой, в общении также принимает участие глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху.
РИА Новости 04:24
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции

Нижняя палата парламента приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
RT на русском 02:02
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Шоу-бизнес

Умер актер Данила Перов, единственный сын Раисы Рязановой

В Москве скончался 51-летний актер Данила Перов, единственный сын звезды советского и российского кино Раисы Рязановой.
Вечерний курьер вчера в 11:47
Политика

В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Известия 03:09
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
RT на русском 02:09
Игры

Авторы Half-Life: Alyx ответят на вопросы пользователей reddit

Пользователи сети смогут задавать вопросы в комментариях, а создатели игры будут на них отвечать.
CyberSport.ru 21 января в 21:27
Происшествия

Мертвецки пьяного ребенка нашли на рельсах в Саратове

В Саратове в состоянии средней степени тяжести госпитализировали мертвецки пьяного 10-летнего мальчика, которого прохожие обнаружили лежащим на рельсах у набережной, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Вести.Ru 01:54
Экономика

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

В рейтинге представлены российские и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью на территории России.
Российская газета 03:04
Транспорт

В Новосибирске к 2030 году могут появиться шесть станций метро

Infopro54 04:40
Политика

Путин прокомментировал возможность парламентской республики в России

Обращаясь с Посланием Федеральному Собранию 15 января, президент заявил, что наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством и многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться в форме парламентской республики.
Российская газета вчера в 06:36
Общество

Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
РИА Новости 04:45
Здоровье

Как мировые аэропорты ведут борьбу с распространением коронавируса

Какие меры предосторожности введены в аэропортах всего мира — в подборке RT.
RT на русском 01:45
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в бюджет

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 11 февраля подготовить поправки в бюджет для реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Известия вчера в 01:15
Шоу-бизнес

Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом

Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Комсомольская правда вчера в 16:45
Футбол

Обамеянг согласился перейти в «Барселону»

ODDS.ru 03:46
Происшествия

В России госпитализировали пациентов с подозрением на коронавирус

В аэропорту заболевшим стало плохо, двое из них сейчас находятся в инфекционной больнице Санкт-Петербурга, третьего госпитализировали в Москве.
Readovka.ru вчера в 10:52
Происшествия

Под Саратовом 16-летний спортсмен изнасиловал 9-летнюю девочку

Регион online 04:28
Футбол

ВЭБ начал переговоры о поиске инвесторов акций футбольного ЦСКА

Корпорация ВЭБ, владеющая 75% акций футбольного клуба ЦСКА, ведет переговоры о поиске инвесторов части ценных бумаг "армейцев".
Газета.Ru 01:31
Экономика

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера.
RT на русском 04:43
Общество

BBC нашла у сестры Мишустина недвижимость почти на миллиард рублей

По данным BBC, 49-летняя сестра нового главы правительства Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет элитным жильем, расположенным всего в нескольких километрах от Кремля.
Радио Комсомольская правда 04:30
Политика

Историк назвал пропагандой статью премьера Польши о Второй мировой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью очередной преступной попыткой переписать историю.
Известия вчера в 23:35
ЖКХ

Десятки участков затопило в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора

В Нижнем Новгороде возле одного из домов по улице Шекспира произошёл прорыв канализационного коллектора.
REGNUM вчера в 11:04
Политика

Зеленский отказался от участия в форуме памяти Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, отдав места своей делегации людям, пережившим трагедию.
Lenta.ru 03:24
Гаджеты

Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G

Сообщается, что смартфон впервые в отрасли получит дисплей формата 4K и поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).
3DNews 21 января в 10:29
Экономика

Украина объявила о выпуске еврооблигаций на €1,25 млрд

Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на €1,25 млрд, на которые будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых.
ТАСС вчера в 15:56
Кино

Бояков напомнил новому министру культуры о патриотизме

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал назначение Ольги Любимовой на пост министра культуры России.
Газета.Ru вчера в 04:24
Политика

Путин выступил за отраслевую систему оплаты труда во всем соцблоке

Президент России Владимир Путин предложил внедрить отраслевую систему оплаты труда во всей социальной сфере.
Коммерсантъ вчера в 12:29
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