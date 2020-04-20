Общество
RT на русскомВ центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции. Как сообщает местный телеканал ГТРК «Алания», к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
Читать в источнике
Оценить9,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия 15:28
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Энергетика
Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
RT на русском 14:54
Общество
В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 16:39
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Почти все пациенты имели сопутствующие заболевания.
Говорит Москва 18 апреля в 16:59
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Здоровье
У трех студентов академии СК в Москве выявили признаки коронавируса
У трех студентов Московской академии Следственного комитета выявили признаки коронавируса COVID-19.
Российская газета 15:57
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Посольство РФ в Бенине проверит сообщения о захвате судна с россиянами
«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник отмечает, что на борту захваченного судна есть русскоязычные члены команды, но их гражданство пока не установлено — это могут быть как россияне, так и граждане СНГ или стран Балтии.
Известия 13:48
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Общество
У курсантов военно-медицинской академии Петербурга выявили коронавирус
Напомним, на утро 20 апреля в Санкт-Петербурге было выявлено 1846 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
ИА Красная Весна 14:31
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Футбол
Тренер «Казанки» назвал причину смерти защитника Самохвалова
Тренер московского клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Казанка» Александр Гришин сообщил, что причиной смерти 22-летнего защитника Иннокентия Самохвалова стала сердечная недостаточность.
РБК 14:14
Общество
Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую
Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пояснил, что вызывать скорую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса.
РИА Новости 08:54
Общество
Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Общество
Роспотребнадзор назвал допустимое число работников в помещении
В Роспотребнадзоре назвали рекомендуемое число работников в помещении в зависимости от площади, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 15:12
Общество
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
Происшествия
Число жертв массового убийства в Канаде возросло
Оттава, 20 апреля 2020, 23:13 — REGNUM Число жертв массового убийства в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек, 20 апреля сообщает агентство Associated Press.
REGNUM 16:13
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru 09:01
Общество
Сокамерник летчика Ярошенко умер от коронавируса
Сокамерник летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в США, умер от коронавируса.
Телеканал 360° 16:12