Общество
RT на русскомВ центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции. Как сообщает местный телеканал ГТРК «Алания», к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
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Политика
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Lenta.ru 08:53
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Гаджеты
Apple выпустит новые бюджетные AirPods в мае
Блогер-инсайдер Джон Проссер, известный своими точными прогнозами в отношении Apple, заявил о том, что уже в мае 2020 года компания может представить новую версию беспроводных наушников AirPods.
Газета.Ru 05:00
Политика
Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса, а также ввоза в страну оборудования для производства лекарства.
Компания 08:56
Здоровье
Собянин констатировал снижение числа тяжелобольных с коронавирусом в Москве
Прирост тяжелобольных коронавирусом в Москве стабилизировался, система здравоохранения входит в плановый режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 08:12
Общество
Вирусолог объяснил «странности» коронавируса
Отличительная особенность нового коронавируса заключается в том, что у зараженных развивается скрытая инфекция хронического типа.
Вестник Кавказа 08:10
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии заявило о готовности провести парад 9 мая
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что складывающаяся в республике эпидемиологическая обстановка позволяет проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
RT на русском 08:57
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Культура
8 и 9 мая в эфир на «Брянской Губернии» выйдет проект «Поющий батальон»
Брянские музыканты исполнят фронтовые песни и современные композиции разных направлений.
Севская правда 09:06
Экономика
Правительство расширит программу зарплатных кредитов на крупный бизнес
Программа льготных зарплатных кредитов будет расширена на средний и крупный бизнес, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
РБК 06:21
Общество
В Свердловской области могут ограничить продажу алкоголя
Власти Свердловской области рассматривают вариант ограничения продажи алкоголя во время режима всеобщей самоизоляции.
Коммерсантъ Екатеринбург 18 апреля в 08:54
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Здоровье
В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус
RT на русском 08:13
Шоу-бизнес
Павел Прилучный впервые ответил на вопрос об избиении Муцениеце
Актер Павел Прилучный впервые ответил на вопрос подписчиков, который касался его личных отношений с женой Агатой Муцениеце.
Слово и Дело 18 апреля в 10:08
Футбол
Федун назвал аренду Шюррле финансовым провалом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение руководства команды не продлевать договор об аренде немецкого нападающего Андре Шюррле.
РБК 08:34
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
Общество
Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую
Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пояснил, что вызывать скорую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса.
РИА Новости 08:54
Авто
Новая Kia Optima получит длиннобазную версию
Седан KIA K5 нового поколения, известный в России под именем Optima, получит длиннобазную версию.
Автоновости дня 07:35
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Ростовчане жалуются на живую очередь при получении спецпропусков
Как сообщают горожане, либо невозможно дозвониться по указанным на сайте мэрии телефонам, либо вопреки заявлению властей приходится ожидать выдачи разрешения в порядке живой очереди, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:27
Экономика
Российский зерновой союз исключил дефицит гречки
Дефицита гречки в России быть не может, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Коммерсантъ 05:10
Общество
Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ
Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 07:11
Культура
Минкульт возместит потери музеев и театров
Министерство культуры планирует восполнить потери крупных театров и музеев в течение 3 месяцев.
Орфей 07:00
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Общество
Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России
"На сегодняшний день средний возраст заболевших в нашей стране составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года", - сказала Голикова на совещании, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, под руководством президента России Владимира Путина.
РИА Новости 07:25
Авто
Volkswagen выплатит за дизельный скандал 620 млн евро
Концерн выплатит 200 тысячам пострадавших компенсации на общую сумму 620 млн евро.
Автоновости дня 08:43
Общество
Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу
Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском 09:10