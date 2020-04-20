с чего всё началось

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции. Как сообщает местный телеканал ГТРК «Алания», к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

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Происшествия В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции. 349

Общество Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пояснил, что вызывать скорую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса.

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Общество Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России "На сегодняшний день средний возраст заболевших в нашей стране составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года", - сказала Голикова на совещании, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, под руководством президента России Владимира Путина. 8

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