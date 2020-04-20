Общество

RT на русскомRT на русскомВ центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции. Как сообщает местный телеканал ГТРК «Алания», к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
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с чего всё началось
Более полутора тысяч протестующих собрались 20 апреля на проходящей в центре Владикавказа несанкционированной акции протеста, сообщают
 портал «ОВД-Инфо» и ГТРК «Алания» со ссылкой на очевидцев.
РБК08:05

Подробнее о событии

В центре Владикавказа прошел несанкционированный митинг против самоизоляции

Gradus.pro08:32

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

РИА Новости08:05

Инициативная группа попросила митингующих разойтись - дополняется

Оcнова.News09:05

Участникам несанкционированной акции во Владикавказе предложили сформировать инициативную группу

ГТРК Алания08:16

Во Владикавказе несколько сотен человек вышли на сход против режима самоизоляции. Есть задержания

Новая газета06:32

Во Владикавказе проходит митинг «против вранья о коронавирусе»

Коммерсантъ08:51

Митинг против самоизоляции: жители Владикавказа зашли в здание Правительства

Регион online09:12
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Политика

Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса

Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Lenta.ru 08:53
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Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
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Гаджеты

Apple выпустит новые бюджетные AirPods в мае

Блогер-инсайдер Джон Проссер, известный своими точными прогнозами в отношении Apple, заявил о том, что уже в мае 2020 года компания может представить новую версию беспроводных наушников AirPods.
Газета.Ru 05:00
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Происшествия

Депздрав назвал причину смерти женщины возле дома в Москве

РБК 05:06
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Политика

Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса, а также ввоза в страну оборудования для производства лекарства.
Компания 08:56
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Здоровье

Собянин констатировал снижение числа тяжелобольных с коронавирусом в Москве

Прирост тяжелобольных коронавирусом в Москве стабилизировался, система здравоохранения входит в плановый режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 08:12
Общество

Вирусолог объяснил «странности» коронавируса

Отличительная особенность нового коронавируса заключается в том, что у зараженных развивается скрытая инфекция хронического типа.
Вестник Кавказа 08:10
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Армия и оружие

Минобороны Белоруссии заявило о готовности провести парад 9 мая

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что складывающаяся в республике эпидемиологическая обстановка позволяет проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая.
RT на русском 08:57
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
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Культура

8 и 9 мая в эфир на «Брянской Губернии» выйдет проект «Поющий батальон»

Брянские музыканты исполнят фронтовые песни и современные композиции разных направлений.
Севская правда 09:06
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Экономика

Правительство расширит программу зарплатных кредитов на крупный бизнес

Программа льготных зарплатных кредитов будет расширена на средний и крупный бизнес, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
РБК 06:21
4
Общество

В Свердловской области могут ограничить продажу алкоголя

Власти Свердловской области рассматривают вариант ограничения продажи алкоголя во время режима всеобщей самоизоляции.
Коммерсантъ Екатеринбург 18 апреля в 08:54
Энергетика

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
490
Здоровье

В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус

RT на русском 08:13
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный впервые ответил на вопрос об избиении Муцениеце

Актер Павел Прилучный впервые ответил на вопрос подписчиков, который касался его личных отношений с женой Агатой Муцениеце.
Слово и Дело 18 апреля в 10:08
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Футбол

Федун назвал аренду Шюррле финансовым провалом

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал решение руководства команды не продлевать договор об аренде немецкого нападающего Андре Шюррле.
РБК 08:34
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Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
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Общество

Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пояснил, что вызывать скорую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса.
РИА Новости 08:54
Авто

Новая Kia Optima получит длиннобазную версию

Седан KIA K5 нового поколения, известный в России под именем Optima, получит длиннобазную версию.
Автоновости дня 07:35
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,8K
Общество

Ростовчане жалуются на живую очередь при получении спецпропусков

Как сообщают горожане, либо невозможно дозвониться по указанным на сайте мэрии телефонам, либо вопреки заявлению властей приходится ожидать выдачи разрешения в порядке живой очереди, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:27
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Происшествия

Генпрокуратура передала в суд дело о катастрофе в Шереметьево

Известия 07:06
2
Экономика

Российский зерновой союз исключил дефицит гречки

Дефицита гречки в России быть не может, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Коммерсантъ 05:10
2
Общество

Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ

Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 07:11
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Культура

Минкульт возместит потери музеев и театров

Министерство культуры планирует восполнить потери крупных театров и музеев в течение 3 месяцев.
Орфей 07:00
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,8K
Общество

Голикова назвала средний возраст заразившихся коронавирусом в России

"На сегодняшний день средний возраст заболевших в нашей стране составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года", - сказала Голикова на совещании, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, под руководством президента России Владимира Путина.
РИА Новости 07:25
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Авто

Volkswagen выплатит за дизельный скандал 620 млн евро

Концерн выплатит 200 тысячам пострадавших компенсации на общую сумму 620 млн евро.
Автоновости дня 08:43
Общество

Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу

Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском 09:10
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Вячеслав Зелимханович Битаров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Республики Северная Осетия с 18 сентября 2016. Председатель правительства Республики Северная Осетия.
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