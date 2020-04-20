с чего всё началось

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции. Как сообщает местный телеканал ГТРК «Алания», к протестующим вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

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