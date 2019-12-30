Происшествия
РБКВ центре Владивостока сожгли фигуру мыши
27 декабря власти Владивостока установили на центральной площади города новую фигуру мыши взамен той, что в ходе дрифта повредил водитель Subaru. По словам представителя мэрии, остатки сожженной фигуры по-прежнему лежат на месте, где был совершен акт вандализма.
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Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Кино
Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере
Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Спорт
Большунов выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки преследования престижного турнира "Тур де Ски", который проходит в итальянском Тоблахе.
Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Общество
В центре Екатеринбурга Новый год встретили тысячи человек
В Екатеринбурге главный ледовый городок собрал в новогоднюю ночь восемь тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Происшествия
В Магасе после нападения на пост ДПС обыскали культурный центр
Нападение на пост ДПС при въезде в Магас было совершено 31 декабря около 17:30. Сообщалось, что пострадали три сотрудника полиции.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Транспорт
В Петербурге подорожал проезд в общественном транспорте
Стоимость разового проезда на общественном транспорте в Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня, 1 января, увеличивается на 10 рублей.
Происшествия
В Удмуртии шесть человек пострадали при пожаре в психдиспансере
В удмуртском Глазове шесть человек пострадали при пожаре в психоневрологическом диспансере.
Общество
Обнародовано видео новогоднего обращения президента Путина
На YouTube-канале «России-24» опубликовано новогоднее поздравление Владимира Путина, которое было показано в эфире на дальневосточные регионы.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Армия и оружие
Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
Как передает РИА Новости, в Министерстве объединения Южной Кореи предостерегли Пхеньян от проведения демонстрации нового стратегического оружия, о котором заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
Футбол
Дзюба: надеюсь, в новом году забудем негатив и злость
Футболист сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба пожелал всем забыть негатив и злость в новом году.
Финансы
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Политика
20 лет назад Борис Ельцин объявил о своей отставке
Президент России Борис Ельцин объявил о своем уходе в отставку в новогоднем обращении к россиянам 31 декабря 1999 года.
Происшествия
Массовая драка произошла в Барнауле
Корреспондентам телеканала «Катунь 24» рассказали, что в драке приняло участие около 50 человек.
Здоровье
Врачи предупредили об опасности бессонной новогодней ночи
Новогодние праздники могут быть опасны для пожилых и больных людей из-за депривации сна, то есть его лишения, сообщил РБК врач-ангионевролог, руководитель программы «СТОП-инсульт» Евгений Широков.
Гаджеты
В Сети опубликовали параметры видеокарты Radeon RX 5600 XT
В сети раскрыли характеристик Radeon RX 5600 XT, которую покажут на CES.
Шоу-бизнес
Галина Волчек оставила наследство в 50 млн рублей
Общий размер наследства умершей несколько дней назад Галины Волчек, художественного руководителя театра "Современник", составил примерно 50 миллионов рублей.
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов
Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Гаджеты
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном»
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном», где до 12 января они будут доступны по акции.