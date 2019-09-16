Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв

Инцидент произошел в ходе ремонта. Отмечается, что после взрыва произошел пожар на площади 30 квадратных метров.
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Что произошло за день: понедельник, 16 сентября

Интерфакс13:44

Пожар в новосибирском вирусологическом центре «Вектор» ликвидирован

ТАСС07:51

В областной больнице рассказали о состоянии пострадавшего при взрыве на «Векторе»

НГС09:15

В Новосибирской области потушили пожар в вирусологическом центре «Вектор»

РИА Новости08:07

Взрыв в центре вирусологии «Вектор»: все подробности

ГТРК Новосибирск11:14

Хлопок газа произошел в вирусологическом центре в Новосибирске

Московский Комсомолец07:24

В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв, — обновлено

РБК Новосибирск07:43
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Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья

Lenta.ru 04:31
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Шоу-бизнес

Юлия Меньшова раскрыла секрет своей молодости

Юлия Меньшова раскрыла секрет своего внешнего вида. Поклонники часто отмечают, что артистка выглядит заметно моложе реального возраста.
OAnews 13:54
Происшествия

Бабушка юриста ФБК умерла после обыска в ее квартире

Бабушка юриста Фонда борьбы с коррупцией Валентина Тараканова, у которой на прошлой неделе проводились обыски, вскоре после следственных мероприятий умерла от инфаркта.
Инфо24 12:55
Шоу-бизнес

Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Наука

Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом

Московский Комсомолец 14 сентября в 01:07
Шоу-бизнес

Разин попросил оставить в покое семью Анастасии Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram высказался о ситуации вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк.
Телепрограмма 09:21
Футбол

Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом

Вечерняя Москва 06:38
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

ТАСС 14:02
Космос

Учёные предложили протянуть космический лифт от Луны до Земли

Учёные из Кембриджского университета Великобритании и Колумбийского университета в Нью-Йорке предложили технологию строительства космического лифта от геостационарной орбиты Луны до геостационарной орбиты Земли.
REGNUM 14 сентября в 15:54
Наука

Кошкам помогают отпугивать врагов бактерии-симбиоты

МедиаПоток 12:48
Общество

В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Политика

Россия, Турция и Иран сделали заявление по израильским ударам в Сирии

Россия, Турция и Иран расценивают израильские удары по территории Сирии дестабилизирующими и провоцирующими рост напряженности в регионе, сообщили президенты Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани в совместном заявлении по итогам трёхсторонних переговоров в Анкаре.
REGNUM 15:34
Шоу-бизнес

Врачи прекратили лечение рака у актрисы Анастасии Заворотнюк

Медики приостановили лечение тяжелой формы рака у 48-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 13:48
Политика

Лидер ИГ рассказал о планах на будущее

Глава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади записал аудиозапись, где говорит о дальнейших намерениях своей организации.
Lenta.ru 13:01
Происшествия

Бывшего хоккеиста КХЛ Мусатова арестовали по делу о мошенничестве

Газета.Ru 13:55
Политика

Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Финансы

Рубль резко подорожал к доллару и евро

Рубль сегодня резко подорожал к доллару и евро. По отношению к американской валюте — более чем на 50 копеек, к евро — аж на 70 копеек.
Телеканал Санкт-Петербург 15:13
Футбол

Сергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».
Спорт-Экспресс 13:23
Происшествия

При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей

Российская газета 02:38
Армия и оружие

В ДНР был приказ на устранение Цемаха: «невероятные подробности» похищения от ВСУ

Как сообщала «Русская Весна», в результате обмена заключенными 7 сентября Владимир Цемах с позывным «Борисыч» был возвращен в Россию, а потом и в ДНР.
Rusvesna.su 01:32
Политика

Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании

У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Политика

Раскритикованная Путиным чиновница решила уволиться

Руководитель пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвиняют в оскорблении пострадавших от паводка россиян, сообщила на своей странице в Facebook, что написала заявление об увольнении.
Lenta.ru 04:15
Общество

Кардиолог назвал опасные для сна позы

Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru вчера в 16:04
Происшествия

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Происшествия

Шумахера выписали из клиники в Париже

Спорт-Экспресс 05:20
Космос

Два астероида пролетят мимо Земли в выходные

Сразу два астероида среднего размера в субботу и воскресенье 14-15 сентября пролетят мимо Земли, сообщает Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Интерфакс 13 сентября в 05:41
Политика

Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.
РИА Новости 15:08
Энергетика

Подсчитаны остатки нефти в Европе

Запасов нефти в странах Евросоюза хватит на 90 дней: рисков для безопасности снабжения в нынешних условиях нет.
Lenta.ru 13:58
Музыка

Захарова объявила конкурс на написание музыки на ее стихи

Взгляд.ру 13:49
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