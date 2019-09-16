Происшествия
Газета.RuВ центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв
Инцидент произошел в ходе ремонта. Отмечается, что после взрыва произошел пожар на площади 30 квадратных метров.
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Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова раскрыла секрет своей молодости
Юлия Меньшова раскрыла секрет своего внешнего вида. Поклонники часто отмечают, что артистка выглядит заметно моложе реального возраста.
OAnews 13:54
Происшествия
Бабушка юриста ФБК умерла после обыска в ее квартире
Бабушка юриста Фонда борьбы с коррупцией Валентина Тараканова, у которой на прошлой неделе проводились обыски, вскоре после следственных мероприятий умерла от инфаркта.
Инфо24 12:55
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Наука
Ученые раскрыли причину набора веса с возрастом
Московский Комсомолец 14 сентября в 01:07
Шоу-бизнес
Разин попросил оставить в покое семью Анастасии Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram высказался о ситуации вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк.
Телепрограмма 09:21
Футбол
Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом
Вечерняя Москва 06:38
Космос
Учёные предложили протянуть космический лифт от Луны до Земли
Учёные из Кембриджского университета Великобритании и Колумбийского университета в Нью-Йорке предложили технологию строительства космического лифта от геостационарной орбиты Луны до геостационарной орбиты Земли.
REGNUM 14 сентября в 15:54
Наука
Кошкам помогают отпугивать врагов бактерии-симбиоты
МедиаПоток 12:48
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Политика
Россия, Турция и Иран сделали заявление по израильским ударам в Сирии
Россия, Турция и Иран расценивают израильские удары по территории Сирии дестабилизирующими и провоцирующими рост напряженности в регионе, сообщили президенты Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани в совместном заявлении по итогам трёхсторонних переговоров в Анкаре.
REGNUM 15:34
Шоу-бизнес
Врачи прекратили лечение рака у актрисы Анастасии Заворотнюк
Медики приостановили лечение тяжелой формы рака у 48-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 13:48
Политика
Лидер ИГ рассказал о планах на будущее
Глава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади записал аудиозапись, где говорит о дальнейших намерениях своей организации.
Lenta.ru 13:01
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Финансы
Рубль резко подорожал к доллару и евро
Рубль сегодня резко подорожал к доллару и евро. По отношению к американской валюте — более чем на 50 копеек, к евро — аж на 70 копеек.
Телеканал Санкт-Петербург 15:13
Футбол
Сергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».
Спорт-Экспресс 13:23
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Российская газета 02:38
Армия и оружие
В ДНР был приказ на устранение Цемаха: «невероятные подробности» похищения от ВСУ
Как сообщала «Русская Весна», в результате обмена заключенными 7 сентября Владимир Цемах с позывным «Борисыч» был возвращен в Россию, а потом и в ДНР.
Rusvesna.su 01:32
Политика
Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Политика
Раскритикованная Путиным чиновница решила уволиться
Руководитель пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвиняют в оскорблении пострадавших от паводка россиян, сообщила на своей странице в Facebook, что написала заявление об увольнении.
Lenta.ru 04:15
Общество
Кардиолог назвал опасные для сна позы
Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".
Газета.Ru вчера в 16:04
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Происшествия
Шумахера выписали из клиники в Париже
Спорт-Экспресс 05:20
Космос
Два астероида пролетят мимо Земли в выходные
Сразу два астероида среднего размера в субботу и воскресенье 14-15 сентября пролетят мимо Земли, сообщает Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Интерфакс 13 сентября в 05:41
Политика
Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.
РИА Новости 15:08
Энергетика
Подсчитаны остатки нефти в Европе
Запасов нефти в странах Евросоюза хватит на 90 дней: рисков для безопасности снабжения в нынешних условиях нет.
Lenta.ru 13:58