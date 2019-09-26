Наука

МедиаПотокМедиаПотокВ чайных пакетиках нашли миллиарды частиц пластика

Ученые заявили, что чайные пакетики являются одним из главных источников полимерных частиц, которые через сточные воды попадает в Мировой океан.
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