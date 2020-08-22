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РБК
РБК

В Гидрометцентре предупредили о первых заморозках в регионах России

В ближайшие дни в Якутии, Оренбургской и Магаданской областях ожидается похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В нескольких регионах России ожидаются первые морозы

Первые легкие морозы прогнозируются в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни. Ночные температуры в этих российских регионах понизятся до 7 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 16:04
Подробнее о событии
РБК

В Гидрометцентре предупредили о первых заморозках в регионах России

РБК19:55
ТАСС

В нескольких регионах России ожидаются первые морозы

ТАССвчера в 16:04
RT на русском

Первые морозы ожидаются в нескольких российских регионах

RT на русском17:45
Известия

В Гидрометцентре предупредили о первых морозах в ряде регионов России

Известия17:02
Эхо Москвы

На ряд регионов России надвигаются легкие морозы

Эхо Москвывчера в 16:36
Lenta.ru

В российские регионы придут первые морозы

Lenta.ruвчера в 16:19
Газета.Ru

В ряде регионов России ожидаются первые морозы

Газета.Ru19:19

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
4

WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новости00:50
18

Фильм «Милашки» для Netflix обвинили в педофилии и порнографии

В Сети разразился скандал по поводу сексуализации 11-летних девочек в фильме «Милашки», показ которого запланировал на 9 сентября онлайн-кинотеатр Netflix, 20 августа сообщает американский еженедельник Variety.
ИА Красная Весна21 августа в 15:11
9

С 24 августа в России вступят в силу важные изменения по ОСАГО

Как говорят эксперты, после 24 августа примерно для двух третей населения страны территориальные коэффициенты уменьшатся, а страховые компании смогут более точно рассчитывать свои риски и стоимость полисов ОСАГО.
Про Кроссоверывчера в 02:24

Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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