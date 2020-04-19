Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса

В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает «Российская газета».
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В городах Кузбасса введён масочный режим

ВашГород.рувчера в 21:15

Сергей Цивилёв ужесточил меры по противодействию распространению коронавируса

Город новостейвчера в 08:10

В Кузбассе жителей четырех территорий обязали носить маски

РИА Новостивчера в 10:00

На нескольких территориях Кузбасса был введён обязательный масочный режим из-за коронавируса

Московский комсомолец Кузбассвчера в 08:56

На территории Краснобродского, Беловского и Мысковского городских округов ужесточаются ограничительные меры

Кузбассвчера в 09:42

Сергей Цивилев ужесточил меры по противодействию распространению коронавируса в Кузбассе

Комсомольская правда - Кемерововчера в 08:07

В некоторых территориях Кузбасса введён масочный режим из-за коронавируса

Газета Кемеровавчера в 08:24
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Происшествия

В Приморье ещё три пациента с коронавирусной инфекцией вылечились

Владивосток, 20 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Ещё три пациента с коронавирусом вылечились и выписаны домой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 01:23
Футбол

Экс-нападающий ЦСКА вошёл в топ-50 худших игроков в истории АПЛ

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса попал в топ-50 худших игроков в истории чемпионата Англии по версии FourFourTwo.
Чемпионат вчера в 23:04
Здоровье

Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13
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Политика

Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

Паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.
Коммерсантъ 18 апреля в 05:07
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Армия и оружие

Военные РФ разогнали ракету «Нудоль» до гиперзвуковой скорости

RuNews24.ru 00:52
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Экономика

Глава ВТБ предложил Банку России влить «дешевые деньги» в экономику

Глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с мнением, что ЦБ РФ мог бы предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам.
Piter.tv вчера в 16:19
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Общество

Инфекционист рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена.
Российская газета вчера в 23:47
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Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
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Общество

Глава Хакасии отстранил от работы своего обвиняемого во взятке зама

Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от занимаемых должностей своего заместителя и министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 00:42
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Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:09
2,6K
Общество

Суд поместил в обсерватор семь уральцев, прилетевших из Таиланда

Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение о принудительном помещении в обсервацию семи уральских туристов, вернувшихся из Таиланда.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 05:11
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Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Муцениеце

Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом.
News.ru вчера в 07:41
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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Происшествия

В Энгельсе пострадали двое детей и шестеро взрослых в результате ДТП

Дорожная авария произошла девятнадцатого апреля у дома №61 на Заводской улице. Там Nissan Juke влетел в Lada Granta.
Evo-rus.com вчера в 23:54
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Здоровье

Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Хакасии

Абакан, 20 апреля 2020, 07:30 — REGNUM Ещё у восьми жителей Хакасии лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM 00:30
20
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,5K
Шоу-бизнес

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру

StarHit.ru вчера в 14:02
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Общество

Глава лаборатории в Ухани ответил на обвинения в создании коронавируса

Ученый пояснил, что давно занимается обеспечением биологической безопасности лаборатории и знает, что подобное не могло произойти.
Портал Поиск вчера в 05:59
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,7K
Общество

Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК 18 апреля в 19:21
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Экономика

Минпромторг не заметил существенных изменений цен на продукты

В России не фиксируется существенных изменений цен на продукты, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Взгляд.ру вчера в 08:56
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Хоккей

Зарипов хочет получать в «Ак Барсе» 100 млн рублей в год

Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов намерен получать по новому контракту с клубом 100 миллионов рублей в год.
Metaratings 18 апреля в 08:39
9
Общество

В Югре умер первый заражённый коронавирусом

В Ханты-Мансийском автономном округе в больнице умер первый пациент с коронавирусом.
RT на русском 01:14
Политика

Псковская область просит отсрочку от армии

Глава региона предложил отложить весенний призыв Губернатор Псковской области Михаил Ведерников первым из всех глав регионов заявил о необходимости отложить весенний призыв из-за эпидемии COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 17:40
1
Общество

Врач объяснила опасность частого мытья рук

Частое тщательное мытье рук с мылом и использование антисептиков могут смыть флору, которая сохраняет кожный иммунитет, заявила врач-терапевт, дерматолог Лариса Алексеева.
Взгляд.ру 01:14
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
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Наука

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 18 апреля в 02:56
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Происшествия

В Екатеринбурге сгорела конюшня с лошадьми

В Екатеринбурге на улице Кировградской сегодня рано утром сгорела конюшня.
Российская газета 01:26
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