Коронавирус
Lenta.ruВ части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает «Российская газета».
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Сергей Цивилёв ужесточил меры по противодействию распространению коронавируса
Город новостейвчера в 08:10
На нескольких территориях Кузбасса был введён обязательный масочный режим из-за коронавируса
Московский комсомолец Кузбассвчера в 08:56
Сергей Цивилев ужесточил меры по противодействию распространению коронавируса в Кузбассе
Комсомольская правда - Кемерововчера в 08:07
В некоторых территориях Кузбасса введён масочный режим из-за коронавируса
Газета Кемеровавчера в 08:24
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 01:40, Ашберн
Происшествия
В Приморье ещё три пациента с коронавирусной инфекцией вылечились
Владивосток, 20 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Ещё три пациента с коронавирусом вылечились и выписаны домой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Экс-нападающий ЦСКА вошёл в топ-50 худших игроков в истории АПЛ
Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса попал в топ-50 худших игроков в истории чемпионата Англии по версии FourFourTwo.
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Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал в эфире НСН о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно.
Lenta.ru вчера в 23:13
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Паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.
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Общество
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РИА Новости вчера в 08:00
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Piter.tv вчера в 16:19
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Российская газета вчера в 23:47
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В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
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РИА Новости вчера в 16:11
Общество
Глава Хакасии отстранил от работы своего обвиняемого во взятке зама
Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от занимаемых должностей своего заместителя и министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 00:42
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Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
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АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
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РИА Новости вчера в 21:09
Общество
Суд поместил в обсерватор семь уральцев, прилетевших из Таиланда
Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение о принудительном помещении в обсервацию семи уральских туристов, вернувшихся из Таиланда.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 05:11
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Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Муцениеце
Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом.
News.ru вчера в 07:41
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Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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В Энгельсе пострадали двое детей и шестеро взрослых в результате ДТП
Дорожная авария произошла девятнадцатого апреля у дома №61 на Заводской улице. Там Nissan Juke влетел в Lada Granta.
Evo-rus.com вчера в 23:54
Здоровье
Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Хакасии
Абакан, 20 апреля 2020, 07:30 — REGNUM Ещё у восьми жителей Хакасии лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 апреля в республиканском правительстве.
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Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
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Шоу-бизнес
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной продала еще одну квартиру
StarHit.ru вчера в 14:02
Общество
Глава лаборатории в Ухани ответил на обвинения в создании коронавируса
Ученый пояснил, что давно занимается обеспечением биологической безопасности лаборатории и знает, что подобное не могло произойти.
Портал Поиск вчера в 05:59
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Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
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RT на русском вчера в 10:18
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК 18 апреля в 19:21
Экономика
Минпромторг не заметил существенных изменений цен на продукты
В России не фиксируется существенных изменений цен на продукты, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Взгляд.ру вчера в 08:56
Хоккей
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Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов намерен получать по новому контракту с клубом 100 миллионов рублей в год.
Metaratings 18 апреля в 08:39
Общество
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В Ханты-Мансийском автономном округе в больнице умер первый пациент с коронавирусом.
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Политика
Псковская область просит отсрочку от армии
Глава региона предложил отложить весенний призыв Губернатор Псковской области Михаил Ведерников первым из всех глав регионов заявил о необходимости отложить весенний призыв из-за эпидемии COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 17:40
Общество
Врач объяснила опасность частого мытья рук
Частое тщательное мытье рук с мылом и использование антисептиков могут смыть флору, которая сохраняет кожный иммунитет, заявила врач-терапевт, дерматолог Лариса Алексеева.
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В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
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В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
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В Екатеринбурге сгорела конюшня с лошадьми
В Екатеринбурге на улице Кировградской сегодня рано утром сгорела конюшня.
Российская газета 01:26