Коронавирус
Lenta.ruВ части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса
В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает «Российская газета».
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Работу парикмахерских и химчисток запретили в нескольких кузбасских городах
Комсомольская правда - Кемерово02:27
Сергей Цивилёв ужесточил меры по противодействию распространению коронавируса
Город новостейвчера в 08:10
Опубликовано распоряжение губернатора Кузбасса об усилении мер по борьбе с коронавирусом
Газета Кемеровавчера в 22:14
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 03:10, Ашберн
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Здоровье
Раскрыта опасность коронавируса для беременных
В группе риска заражения коронавирусом находятся не только лица старше 65 лет, но и дамы в положении, у которых могут возникнуть осложнения при протекании беременности, заявила в эфире радио Sputnik акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
Live24 01:07
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
В Гражданском кодексе пропишут соседские права
В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Происшествия
Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома
РИА Новости вчера в 16:56
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
МЧС советует замачивать овощи и зелень для профилактики коронавируса
В МЧС порекомендовали замачивать на 10−15 минут в воде перед мытьем приобретенные в магазине овощи и зелень в целях профилактики коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 05:47
Общество
СКР начал проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ
УФСБ России по Республике Карелия рассекретило материалы об уничтожении советских военнопленных и мирных граждан славянской национальности в финских концлагерях во время Великой Отечественной войны.
Life.ru 02:42
Здоровье
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с 20 апреля вступил в силу пропускной режим, соответствующее постановление было подписано председателем правительства региона.
Саратов24 02:00
Общество
Еще один пациент с коронавирусом скончался на Ставрополье
На текущий момент 8 человек находятся в тяжелом состоянии, 37 — в состоянии средней тяжести.
Вечёрка 02:26
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
Здоровье
В Курганской области выявили новых зараженных коронавирусом
За последние сутки в Курганской области зарегистрировано два новых случаев заражения коронавирусом.
URA.Ru 02:39
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о пользе мыла в период пандемии
Специалисты Роспотребнадзора советуют пользоваться любым мылом, а не обязательно "антибактериальным".
Российская газета вчера в 21:21
Шоу-бизнес
Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери
В эфире Павел Воля и Гарик Харламов поинтересовались у своей коллеги об имени новорожденной.
Вокруг ТВ 18 апреля в 12:18
Общество
В Челябинской области коронавирусом заразились 97 человек
В настоящее время продолжают лечение 18 человек, остальные выписаны по выздоровлению, — сообщила Наталья Горлова.
31 канал Челябинска 01:40
Общество
Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости вчера в 15:39
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 24 новых зараженных COVID-19
В Новосибирской области за сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом.
РБК вчера в 23:57
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк пошла на поправку
Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии. За последний месяц актриса пошла на поправку.
News.ru вчера в 05:56
Здоровье
Новосибирский врач: к коронавирусу нельзя относиться как к чему-то простому
Новосибирск, 20 апреля 2020, 07:20 — REGNUM Нельзя относиться к коронавирусной инфекции как к чему-то простому и лёгкому, считает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новосибирской инфекционной больницы №1 Александр Добровольский.
REGNUM 00:20
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК вчера в 17:00
Общество
Прототип электрического авиадвигателя испытают в России в 2020 году
Российские специалисты разработали прототип электрического авиадвигателя. Его хотят испытать в полете уже в 2020 году.
Телеканал 360° 02:07
Общество
Китайский учёный ответил на обвинения в создании коронавируса
Ранее в США заявили о проведении расследования, направленного на выяснение обстоятельств возникновения пандемии нового коронавируса.
Life.ru вчера в 05:48
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС 18 апреля в 00:34