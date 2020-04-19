Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ части Кузбасса ввели масочный режим из-за коронавируса

В четырех районах Кузбасса в воскресенье, 19 апреля ввели дополнительные меры противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщает «Российская газета».
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Работу парикмахерских и химчисток запретили в нескольких кузбасских городах

Комсомольская правда - Кемерово02:27

В городах Кузбасса введён масочный режим

ВашГород.рувчера в 21:15

Сергей Цивилёв ужесточил меры по противодействию распространению коронавируса

Город новостейвчера в 08:10

На территории Краснобродского, Беловского и Мысковского городских округов ужесточаются ограничительные меры

Кузбассвчера в 09:42

В Кузбассе жителей четырех территорий обязали носить маски

РИА Новостивчера в 10:00

В Кузбассе снова усилены меры борьбы с COVID-19

КузПрессвчера в 08:27

Опубликовано распоряжение губернатора Кузбасса об усилении мер по борьбе с коронавирусом

Газета Кемеровавчера в 22:14
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,7K
Здоровье

Раскрыта опасность коронавируса для беременных

В группе риска заражения коронавирусом находятся не только лица старше 65 лет, но и дамы в положении, у которых могут возникнуть осложнения при протекании беременности, заявила в эфире радио Sputnik акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
Live24 01:07
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
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Общество

В Гражданском кодексе пропишут соседские права

В Гражданском кодексе пропишут соседские права, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Вести.Ru вчера в 22:12
1,2K
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
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Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости вчера в 16:56
374
Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
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Общество

МЧС советует замачивать овощи и зелень для профилактики коронавируса

В МЧС порекомендовали замачивать на 10−15 минут в воде перед мытьем приобретенные в магазине овощи и зелень в целях профилактики коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 05:47
709
Общество

СКР начал проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ

УФСБ России по Республике Карелия рассекретило материалы об уничтожении советских военнопленных и мирных граждан славянской национальности в финских концлагерях во время Великой Отечественной войны.
Life.ru 02:42
15
Здоровье

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с 20 апреля вступил в силу пропускной режим, соответствующее постановление было подписано председателем правительства региона.
Саратов24 02:00
10
Общество

Еще один пациент с коронавирусом скончался на Ставрополье

На текущий момент 8 человек находятся в тяжелом состоянии, 37 — в состоянии средней тяжести.
Вечёрка 02:26
4
Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Во время стрельбы Вортман был одет в полицейскую униформу и находился за рулем спортивного внедорожника Chevrolet, который он модифицировал так, чтобы тот походил на автомобиль полиции.
Российская газета 00:26
255
Здоровье

В Курганской области выявили новых зараженных коронавирусом

За последние сутки в Курганской области зарегистрировано два новых случаев заражения коронавирусом.
URA.Ru 02:39
Экономика

Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

Банкоматы и банковские отделения в РФ с начала марта выдали наличные на сумму более 1 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
713
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о пользе мыла в период пандемии

Специалисты Роспотребнадзора советуют пользоваться любым мылом, а не обязательно "антибактериальным".
Российская газета вчера в 21:21
55
Шоу-бизнес

Марина Кравец рассекретила имя новорожденной дочери

В эфире Павел Воля и Гарик Харламов поинтересовались у своей коллеги об имени новорожденной.
Вокруг ТВ 18 апреля в 12:18
11
Общество

В Челябинской области коронавирусом заразились 97 человек

В настоящее время продолжают лечение 18 человек, остальные выписаны по выздоровлению, — сообщила Наталья Горлова.
31 канал Челябинска 01:40
9
Общество

Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков

Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости вчера в 15:39
114
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас поделился забавным видео со старшими детьми

WMJ.ru 01:42
Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 24 новых зараженных COVID-19

В Новосибирской области за сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом.
РБК вчера в 23:57
135
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,7K
Происшествия

В Кузбассе зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса

РИА Новости 00:30
5
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии. За последний месяц актриса пошла на поправку.
News.ru вчера в 05:56
128
Здоровье

Новосибирский врач: к коронавирусу нельзя относиться как к чему-то простому

Новосибирск, 20 апреля 2020, 07:20 — REGNUM Нельзя относиться к коронавирусной инфекции как к чему-то простому и лёгкому, считает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новосибирской инфекционной больницы №1 Александр Добровольский.
REGNUM 00:20
Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК вчера в 17:00
3,7K
Общество

Прототип электрического авиадвигателя испытают в России в 2020 году

Российские специалисты разработали прототип электрического авиадвигателя. Его хотят испытать в полете уже в 2020 году.
Телеканал 360° 02:07
10
Общество

Китайский учёный ответил на обвинения в создании коронавируса

Ранее в США заявили о проведении расследования, направленного на выяснение обстоятельств возникновения пандемии нового коронавируса.
Life.ru вчера в 05:48
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Армия и оружие

Военные РФ разогнали ракету «Нудоль» до гиперзвуковой скорости

RuNews24.ru 00:52
14
Здоровье

В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
ТАСС 18 апреля в 00:34
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