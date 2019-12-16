Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПод Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

В частном доме в Гатчинском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад оружия, сообщает «Интерфакс». По словам источника агентства, следственные действия проводились в доме, где проживает многодетная семья.
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В частном доме с детьми под Гатчиной нашли склад оружия

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Съемки боевика Mortal Kombat завершены

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Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
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Коммерсантъ 13:17
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Асад заявил о тысячах американских военных в Сирии

В Сирии находятся не сотни, а несколько тысяч американских военных, в том числе сотрудники частных военных компаний, заявил сирийский президент Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
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В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Известия вчера в 13:41
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Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР

Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
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Власти Москвы назвали подарком ошибочно зачисленные на «Тройку» ₽20 тыс

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Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
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Плющенко резко ответил хореографу группы Тутберидзе

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Причиной смерти одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье стали травмы, полученные в результате падения с высоты.
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На Украине обнародовали текст законопроекта о децентрализации власти

В понедельник, 16 декабря, на сайте Верховной рады был опубликован законопроект о децентрализации власти, который внес на рассмотрение парламента президент Украины Владимир Зеленский.
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Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет

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В интересах опытного игрока задней лини заинтересован московский "Локомотив".
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В Казани горит склад мебельной фабрики

В Казани горит склад мебельной фабрики.
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