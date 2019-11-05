Происшествия

REGNUMREGNUMВ челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

В челябинском Миассе уборщица вытерла грязную половую тряпку об лицо пациентки. Инцидент произошёл в одной из больниц, пишут местные СМИ.
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В больницу Миасса, где уборщица умыла пациентку половой тряпкой, едет комиссия минздрава

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Главврача больницы в Челябинской области, где пациентку вытирали половой тряпкой, уволят

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В Миассе уборщица вытерла пациентке лицо половой тряпкой

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Происшествия

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Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
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Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
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Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
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Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны

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Названы города с самыми качественными дорогами

Названы города России с лучшими дорогами, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ).
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Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера

Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
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Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ

Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
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Армия и оружие

Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.
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Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
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Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

Скончался генерал-полковник и ведущий регулярных пресс-конференций грузино-осетинского конфликта 2008 года Анатолий Ноговицын.
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Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря.
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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
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Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали

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Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
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Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах

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Вселенная может представлять собой гигантскую петлю

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