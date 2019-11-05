Происшествия
REGNUMВ челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой
В челябинском Миассе уборщица вытерла грязную половую тряпку об лицо пациентки. Инцидент произошёл в одной из больниц, пишут местные СМИ.
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Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
Здоровье
На Дону снизилась смертность мужчин от рака предстательной железы
На Дону зафиксирован самый низкий процент смертности мужчин, у которых был выявлен рак простаты.
Армия и оружие
Тульский «Метис» оторвал башню южнокорейской Т-155 Firtina
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
Политика
США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату
Соединенные Штаты сделали официальное заявление о выходе из Парижского соглашения по климату.
Путешествия
Китайскими туристами на Камчатке займется ФСБ
В результате китайские туристы ходят где попало.
Армия и оружие
США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии
Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
За неделю до мировой премьеры Skoda выпустила тизерное видео, в котором показаны первые детали новой Octavia.
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
Шоу-бизнес
Василий Лановой прервал спектакль из-за высокого давления
Народный артист СССР Василий Лановой почувствовал себя плохо на спектакле в воскресенье.
Музыка
Украинка Maruv получила награду MTV как «лучшая российская певица»
Политика
Кремль ответил на вопрос о послании президента Федеральному Собранию
Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию может состояться не в конце этого года, а в начале следующего, конкретные сроки пока не установлены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Космос
Почему техника для Марса должна быть сначала проверена на Луне
Как только биорегенеративная система будет установлена на Луне, утверждает Бовуа, мы должны будем применить ту же концепцию к Красной планете.
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Шоу-бизнес
Богомолов трогательно поздравил Собчак с днем рождения
Режиссер Константин Богомолов поздравил с днем рождения свою супругу - телеведущую Ксению Собчак.
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
Футбол
«Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» сыграет с немецким «РБ Лейпциг» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Политика
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
Кино
Евгений Миронов: «Ленин русских не любил — „ленивые мужики“»
По словам актера, «вождь революции» недолюбливал русских людей.
Происшествия
В Томске руководителя «Свидетелей Иеговы» посадили на шесть лет
Томский суд вынес приговор руководителю местного филиала "Свидетелей Иеговы".
Экономика
«Нафтогаз Украины» выпустил евробонды на сумму $500 млн
Компания «Нафтогаз Украины» разместила на рынках семилетние облигации на сумму $500 млн, сообщило 5 ноября информационное агентство «Украинские новости».
Происшествия
В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Футбол
На восстановление газона «Казань Арены» потратят 96 млн рублей
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.