Происшествия

REGNUMREGNUMВ челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

В челябинском Миассе уборщица вытерла грязную половую тряпку об лицо пациентки. Инцидент произошёл в одной из больниц, пишут местные СМИ.
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Нянечка миасской больницы, умывшая пациентку половой тряпкой, уволена не будет

Телепрограмма04:01

В больнице Миасса прокомментировали инцидент с пациентом и тряпкой

РЕН ТВ05:28

Снявшую на видео «умывание» россиянки половой тряпкой в больнице решили наказать

Lenta.ru04:33

Нянечку, которая вытирала лицо пациентки тряпкой в уральской больнице, накажут

URA.Ru04:24

Ужасная работа. На Урале вступились за санитарку, умывшую пациентку тряпкой

АиФ Челябинск05:39

Люди защищают уборщицу, которая вытерла пациентке лицо половой тряпкой в Челябинской области

КП - Челябинск01:45

В Миассе уборщица вытерла пациентке лицо половой тряпкой

Челябинск Сегоднявчера в 10:56
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Энергетика

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Здоровье

На Дону снизилась смертность мужчин от рака предстательной железы

На Дону зафиксирован самый низкий процент смертности мужчин, у которых был выявлен рак простаты.
Дон-ТР 05:25
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Армия и оружие

Тульский «Метис» оторвал башню южнокорейской Т-155 Firtina

Московский Комсомолец 05:51
Политика

Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Политика

США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

Соединенные Штаты сделали официальное заявление о выходе из Парижского соглашения по климату.
РЕН ТВ вчера в 15:52
Путешествия

Китайскими туристами на Камчатке займется ФСБ

В результате китайские туристы ходят где попало.
Отдых в России 02:43
Армия и оружие

США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии

Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Газета.Ru 05:42
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Авто

Skoda показала новую Octavia на официальном видео

За неделю до мировой премьеры Skoda выпустила тизерное видео, в котором показаны первые детали новой Octavia.
SpeedMe вчера в 08:35
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Шоу-бизнес

Василий Лановой прервал спектакль из-за высокого давления

Народный артист СССР Василий Лановой почувствовал себя плохо на спектакле в воскресенье.
Вести.Ru вчера в 03:10
Музыка

Украинка Maruv получила награду MTV как «лучшая российская певица»

РИА Новости Крым вчера в 06:47
Политика

Кремль ответил на вопрос о послании президента Федеральному Собранию

Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию может состояться не в конце этого года, а в начале следующего, конкретные сроки пока не установлены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 05:50
Космос

Почему техника для Марса должна быть сначала проверена на Луне

Как только биорегенеративная система будет установлена на Луне, утверждает Бовуа, мы должны будем применить ту же концепцию к Красной планете.
AstroNews.ru 03 ноября в 12:13
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Шоу-бизнес

Богомолов трогательно поздравил Собчак с днем рождения

Режиссер Константин Богомолов поздравил с днем рождения свою супругу - телеведущую Ксению Собчак.
Газета.Ru 02:45
Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском 03 ноября в 08:44
Футбол

«Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» сыграет с немецким «РБ Лейпциг» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 05:36
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Политика

В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
РИА Новости 06:02
Кино

Евгений Миронов: «Ленин русских не любил — „ленивые мужики“»

По словам актера, «вождь революции» недолюбливал русских людей.
Культуромания 01:35
Происшествия

В Томске руководителя «Свидетелей Иеговы» посадили на шесть лет

Томский суд вынес приговор руководителю местного филиала "Свидетелей Иеговы".
Российская газета 04:05
Экономика

«Нафтогаз Украины» выпустил евробонды на сумму $500 млн

Компания «Нафтогаз Украины» разместила на рынках семилетние облигации на сумму $500 млн, сообщило 5 ноября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:06
Происшествия

В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме

РИА Новости 05:43
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Футбол

На восстановление газона «Казань Арены» потратят 96 млн рублей

Kazanfirst.ru вчера в 09:34
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
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