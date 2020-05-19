Общество
РИА НовостиВ челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. По словам источников издания, машины появились в этом месте около полугода назад.
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с чего всё началось
Читатель 74.RU обнаружил в лесу в Челябинске десятки новеньких правительственных иномарок. Он прислал в редакцию фото и видео. Чёрные Toyota Camry припаркованы на участке рядом с озером Смолино.74.ruвчера в 22:45
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Общество
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 15:38
Авто
Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь
В компании отметили, что увольнение сотрудников никак не связано с коронавирусом, так как завод еще в марте планировал перейти на одну смену, а такие изменения предполагают сокращение штата на четверть, пишет «Фонтанка».
Tvoe-avto.com 05:07
Хоккей
Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ и СКА
Самым высокооплачиваемым хоккеистом петербургского СКА в новом сезоне станет защитник Игорь Ожиганов с зарплатой в 75 млн рублей.
78.ru 01:40
Происшествия
Четырехлетний ребенок утонул в сливной яме в Липецкой области
В Липецкой области в селе Новочеркутино в Добринском районе четырехлетний мальчик во время игры упал в сливную яму с нечистотами.
Известия 09:30
Космос
НАСА представило правила освоения Луны
НАСА представило соглашение Artemis Accords, в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории.
Lenta.ru 17 мая в 13:12
Происшествия
На Кубани выявлено 93 новых носителя SARS-CoV-2
Краснодар, 19 мая 2020, 10:55 — REGNUM 93 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Краснодарском крае за последние сутки, об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Футбол
Football Italia включил Шевченко в символическую сборную Серии А из игроков из стран Восточной Европы
Ресурс Football Italia составил символическую сборную Серии А из футболистов-выходцев из стран Восточной Европы.
Sport24.ru 15:12
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Авто
Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus
Липецкое время вчера в 07:05
Наука
Строение кисти австралопитека указало на «двойное» использование рук
Ученые проанализировали внутреннюю структуру тканей костей и сочленений кисти руки Australopithecus sediba (напомним, ранее на примере анатомии этих приматов было показано, насколько легче было рожать нашим предкам).
Naked Science 03:05
Наука
Описан способ восстановления нервных клеток
Российская газета 14:21
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
Энергетика
Цены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru 17 мая в 18:19
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом участников похорон в Адыгее выросло до 150
Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
Югополис 15:46
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Авто
Объявлены цены на новый Volkswagen Polo
Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на новое поколение бестселлера Polo.
Автостат вчера в 06:48
Экономика
Правительством РФ подготовлен план восстановления экономики страны
О подготовленном плане восстановления экономики Российской Федерации информирует «Интефакс», ссылающийся на источники, которые успели ознакомиться с данным документом.
RuNews24.ru 10:56
Происшествия
Под Волгоградом коронавирус выявили у пациентов психинтерната
Волгоград, 19 мая 2020, 13:06 — REGNUM Вспышку коронавируса зафиксировали среди пациентов Жирновского психоневрологического интерната Волгоградской области.
REGNUM 06:06
Общество
Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве
В Москве с понедельника, 25 мая, откроют МФЦ, заявил мэр столицы Сергей Собянин, предает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:15
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой 07:32
Политика
Все штаты США начали восстанавливать экономику
Восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса нового типа началось во всех штатах США, заявил вице-президент страны Майк Пенс в ходе заседания под руководством президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Газета.Ru 16:15
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39