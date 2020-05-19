Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. По словам источников издания, машины появились в этом месте около полугода назад.
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с чего всё началось

Фары без фанфар. В челябинском лесу нашли десятки новых правительственных иномарок

Читатель 74.RU обнаружил в лесу в Челябинске десятки новеньких правительственных иномарок. Он прислал в редакцию фото и видео. Чёрные Toyota Camry припаркованы на участке рядом с озером Смолино.
74.ruвчера в 22:45

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В лесу под Челябинском нашли больше полусотни правительственных иномарок

КП - Челябинск07:06

Стало известно, зачем в лесу в Челябинске оставили 50 новых иномарок

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В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

РИА Новости09:20

Челябинцы нашли в лесу десятки новых правительственных иномарок

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В челябинском лесу нашли полсотни правительственных иномарок

Челябинск Сегодня10:29

Спрятать не удалось: южноуралец нашел несколько десятков японских машин для саммитов

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Фары без фанфар. В челябинском лесу нашли десятки новых правительственных иномарок

74.ruвчера в 22:45
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Политика

Граница Канады и США будет закрыта до 21 июня

Власти Канады и США договорились не открывать границу еще 30 дней, до 21 июня.
ТАСС 11:47
Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
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Происшествия

Названа причина взрыва в радиологическом центре в Обнинске

Причиной произошедшего взрыва в Калужской области стала воспламеняющаяся жидкость, с которой работал сотрудник «Обнинской химико-фармацевтической компании».
Известия 09:59
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Общество

В Петербурге запретили прощание с любыми умершими

В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
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Общество

На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что эта вспышка осложнила ситуацию с коронавирусом в регионе.
Российская газета 09:45
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Политика

В МИД прокомментировали заявления США о передислокации ядерного оружия

Заявления США о возможной передислокации ядерного оружия из Германии в Польшу обостряют отношения России и НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского внешнеполитического ведомства.
РИА Новости 08:50
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Кино

Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью

Evo-rus.com вчера в 15:06
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Политика

Опубликована запись разговора Порошенко с Байденом о миллиардной взятке

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и экс-главой Государственного департамента Джоном Керри.
Российская газета 10:37
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Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
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Политика

Лавров заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
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Игры

Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает

Игромания.ру 07:03
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Общество

Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей

Глава государства напомнил, что 11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Российская газета 08:45
43
Происшествия

Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице

В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
6
Наука

Ученые считают, что коронавирус вызывает расстройства психики

У пациентов с COVID-19 во время острого периода могут развиваться спутанность сознания и делирий, а в долгосрочном плане — депрессия, тревожные расстройства и ПТСР, следует из исследования британских ученых, опубликованного в журнале Lancet.
РИА Новости 10:48
Общество

Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве

Жителям Москвы разрешат прогулки только после того, как начнет снижаться количество смертей от коронавируса.
Известия 11:17
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Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
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Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
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Политика

Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС

Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
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Происшествия

В Ростовской области силовиками задержан глава администрации Азова

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали главу администрации Азова Владимира Ращупкина.
Российская газета 08:07
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Шоу-бизнес

Кудрявцева в день рождения показала редкие кадры из роддома

Телеведущая Лера Кудрявцева побаловала подписчиком редкими снимками периода беременности и рождения дочери Марии.
Пятый канал 07:37
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Происшествия

Россиянину разбили лицо в магазине за снятую маску

Lenta.ru 10:14
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Культура

Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube

Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
Городовой 08:39
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Шоу-бизнес

40-летняя Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей 10 лет

Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что в 10 лет Анна Семенович уже занималась фигурным катанием.
Вокруг ТВ вчера в 03:16
6
Происшествия

Пропавший под Кировом четырёхлетний ребёнок найден живым в лесу

Киров, 19 мая 2020, 18:36 — REGNUM Мальчик четырёх лет был найден живым после двух суток поисков в Кировской области.
REGNUM 11:36
15
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Коммерсантъ вчера в 08:31
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Здоровье

В Башкирии уволилась главврач РКБ имени Куватова

В Минздраве Башкирии пояснили, что она покинула свой пост по собственному желанию. На ее место придет главврач клиники БГМУ Шамиль Булатов.
Общественная электронная газета 01:28
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Общество

«Медиазона»: в России от коронавируса умерли 186 медиков

В России от коронавируса умерли по меньшей мере 186 медиков. Об этом говорится в исследовании «Медиазоны».
Дождь 06:23
Экономика

Путин устроил разнос по коронавирусным выплатам. Пересказываем совещание максимально коротко

Владимир Путин сегодня провел совещание по коронавирусным выплатам врачам, семьям с детьми и бизнесу.
Нижний Новгород on-line 08:58
Общество

Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Вести.Ru 05:29
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