Читатель 74.RU обнаружил в лесу в Челябинске десятки новеньких правительственных иномарок. Он прислал в редакцию фото и видео. Чёрные Toyota Camry припаркованы на участке рядом с озером Смолино.

с чего всё началось

В лесу в Челябинске нашли более полусотни правительственных иномарок. Об этом 19 мая сообщил портал 74.RU. Стоянка организована на территории Челябинского областного центра реабилитации возле озера Смолино под открытым небом.

В челябинском лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

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