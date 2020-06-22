Коронавирус
РИА НовостиВ челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
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Никого данная ситуация не застала врасплох, она была ожидаемой. Думаю, что в срок, сравнимый с новогодними праздниками, онкодиспансер выйдет на прежний режим работы. Весь онкоцентр на карантин не закрыли. Ряд отделений продолжает работу, и там находятся пациенты.
— Андрей Важенин, российский врачДоступ1 06:27
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