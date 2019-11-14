Футбол
ЧемпионатВ чемпионате Бразилии вратарь отразил мяч при помощи сетки ворот
Мяч отскочил от каркаса ворот и уже, казалось, залетел в ворота. Но в последний момент вратарь «Фигейренсе» Хосе Пегорари совершил сейв при помощи сетки ворот. Добить мяч в пустые ворота никто не смог, так как его сразу же выбил один из защитников «Фигейренсе».
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