Футбол

ЧемпионатЧемпионатВ чемпионате Бразилии вратарь отразил мяч при помощи сетки ворот

Мяч отскочил от каркаса ворот и уже, казалось, залетел в ворота. Но в последний момент вратарь «Фигейренсе» Хосе Пегорари совершил сейв при помощи сетки ворот. Добить мяч в пустые ворота никто не смог, так как его сразу же выбил один из защитников «Фигейренсе».
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В чемпионате Бразилии вратарь отразил мяч при помощи сетки ворот

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