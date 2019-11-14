Футбол
ЧемпионатВ чемпионате Бразилии вратарь отразил мяч при помощи сетки ворот
Мяч отскочил от каркаса ворот и уже, казалось, залетел в ворота. Но в последний момент вратарь «Фигейренсе» Хосе Пегорари совершил сейв при помощи сетки ворот. Добить мяч в пустые ворота никто не смог, так как его сразу же выбил один из защитников «Фигейренсе».
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В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
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Политика
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Кроссовер Mazda CX-30 назван самым безопасным автомобилем
Впервые за всю историю Euro NCAP протестированный автомобиль продемонстрировал практически идеальный результат в категории «безопасность взрослых пассажиров».
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Учёные назвали опасное свойство сахара
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Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
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Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
Происшествия
В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже
Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
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Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию
Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита, который прошел в Бразилии.
Общество
«Нафтогаз» пожаловался на отсутствие предложений по газу от Газпрома
Украинская компания «Нафтогаз» заявила, что не получала предложений от Газпрома по поводу поставок газа на Украину.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Общество
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Общество
Венеция переживает сильнейшее за полвека наводнение
Наводнение в Венеции достигло второго рекордного показателя. Уровень воды составил 187 сантиметров, сообщают местные СМИ.
Политика
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Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Здоровье
Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Футбол
«Локомотив» оценивает братьев Миранчуков в 100 млн евро
По данным итальянского издания Calciomercato, московский "Локомотив" оценил своих хавбеков Алексея и Антона Миранчуков в 100 млн евро.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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