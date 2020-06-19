Футболисты самарских «Крыльев Советов» открыли счет в матче 23-го тура чемпионата России по футболу против «Ахмата». Мяч в ворота грозненцев на 6-й минуте встречи отправил защитник Тарас Бурлак. Этот гол стал первым в Российской премьер-лиге после возобновления турнира.

В чемпионате России по футболу забили первый гол после рестарта

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