В матче восьмого тура чемпионата Турции по футболу между "Коньяспором" и "Йени Малатьяспором" произошел уникальный эпизод. На 11-й секунде первого тайма вратарь хозяев Серкан Кырынтылы выбежал из ворот и взял мяч в руки за пределами штрафной площади.

В чемпионате Турции вратарь был удален на 11-й секунде матча

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