Футбол
РИА НовостиВ чемпионате Турции вратарь был удален на 11-й секунде матча
В матче восьмого тура чемпионата Турции по футболу между "Коньяспором" и "Йени Малатьяспором" произошел уникальный эпизод. На 11-й секунде первого тайма вратарь хозяев Серкан Кырынтылы выбежал из ворот и взял мяч в руки за пределами штрафной площади.
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Хейли Бибер не собирается «убивать» Селену Гомес
Поклонники очень быстро начали задавать вопросы Хейли Бибер, утверждая, что ее пост связан с синглом Селены Гомес, но, по словам жены Джастина Бибера, это только совпадение.
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Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
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Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября.
Армия и оружие
Столтенберг оценил перспективы работы по контролю над вооружениями
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Западу и РФ в перспективе удастся договориться по вопросам контроля за вооружениями, потому что это рациональный подход в интересах всех сторон.
Футбол
Александр Бубнов: «Осторожно, вас обманывают!»
Постоянный эксперт Sportbox.ru и Mathctv.ru Александр Бубнов сделал заявление в связи участившейся публикацией в интернете фейковых комментариев от его имени.
Происшествия
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В Краснодаре уволили трех полицейских, которые незаконно задерживали, а потом отпускали наркосбытчиков на участке, который не был за ними закреплен.
Игры
Геймеры сравнили графику Red Dead Redemption 2 для ПК и Xbox
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
Футбол
«Барселона» в гостях победила «Славию»
Политика
Операторы ж/д перевозок пригрозили увести вагоны из России в соседние страны
Руководство 14 крупнейших операторских компаний железнодорожных грузовых перевозок просит отменить решение о переводе всех вагонов в России на кассетные подшипники, угрожая в противном случае перевести их в сопредельные страны, сообщают СМИ.
Политика
Российские туристы смогут вновь летать на курорты Египта
Политика
Премьер Украины предупредил о проблемах с отоплением
Двумя неделями ранее Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства заявил, что Украина не согласна продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, поскольку Киев нацелен подписать долгосрочный договор "по европейским правилам".
Авто
Tesla тестирует обновленный седан Model S
Еще в сентябре этого года, команда инженеров компании Tesla была замечена на легендарной трассе Нюрбургринг с прототипом обновленной версии электрического седана Model S. Тогда у ребят был ряд проблем, из-за которых испытания пришлось свернуть, но сейчас видимо все вопросы решены – ведь зарубежные журналисты снова заметили долгожданную американскую новинку в том же месте.
Здоровье
Медики назвали причины появления камней в почках
Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Общество
Генпрокуратура предложила запретить публикации преступлений подростков
Генпрокуратура России предложила ввести запрет на публикации о преступлениях, совершенных подростками.
Общество
ТАСС: фигурант дела «Нового величия» попросил политического убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Армия и оружие
Истребитель Су-27 встретил американский бомбардировщик у границ России
Российский истребитель в Черном море встретил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России.
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица» под гитару
Александр Розенбаум спел песню Ольги Бузовой «Водица» в эфире шоу «Вечерний Ургант».
Кино
Минкультуры представило «доску позора» российских фильмов
Министерство культуры и Фонд кино опубликовали "доску позора" со списком фильмов, которые не оправдали надежд и провалились в прокате.
Экономика
Нобелевский лауреат по экономике предложил раздать деньги просто так
Снижение налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики не приводит к желаемому результату, такой миф придумали бизнес и богатые люди в собственных интересах.
Гаджеты
В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro
В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.
Общество
Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии
Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Футбол
«Валенсия» упустила победу над «Лиллем», у Черышева гол
Армия и оружие
В Донбассе скончался боевик, участвовавший в обстрелах мирных жителей
В среду, 23 октября, в Донбассе скончался артиллерист Национальной гвардии Украины Антыков.
Космос
Что скрывает «обратная» сторона Плутона?
Результаты раскрыли удивительные особенности рельефа и показали, что «обратная» сторона Плутона и похожа, и отличается от той, что наблюдал во время пролета «New Horizons».
Политика
В WikiLeaks подвергли сомнению выводы ОЗХО по «химатаке» в Думе
WikiLeaks опубликовал заявление независимой комиссии, которая ознакомилась с показаниями и документами информатора Организации по запрещению химического оружия, ставящими под сомнение выводы ОЗХО относительно предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.