Футбол

РИА НовостиРИА НовостиВ чемпионате Турции вратарь был удален на 11-й секунде матча

В матче восьмого тура чемпионата Турции по футболу между "Коньяспором" и "Йени Малатьяспором" произошел уникальный эпизод. На 11-й секунде первого тайма вратарь хозяев Серкан Кырынтылы выбежал из ворот и взял мяч в руки за пределами штрафной площади.
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В Турции вратарь получил красную карточку на первой минуте матча

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Вратарь заработал удаление на первой минуте матча чемпионата Турции

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В Турции вратарь заработал удаление на 11-й секунде игры

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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 17:22, Вашингтон
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