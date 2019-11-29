Общество

РИА НовостиРИА НовостиСредний чек россиян в «черную пятницу» за год снизился на 9%

Средний чек россиян к полудню первого дня распродаж в рамках "черной пятницы" в этом году снизился на 9%, в то время как общий объем трат вырос на 17%, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Эксперты рассказали об уменьшении среднего чека покупок в «чёрную пятницу»

RT на русском05:03

Россияне в «Черную пятницу» покупают больше товаров, но тратят меньше

Комсомольская правдавчера в 21:04

Траты россиян за полдня «черной пятницы» увеличились на 17%

РБК29 ноября в 06:36

Средний чек россиян в «черную пятницу» за год стал меньше на 9%

Газета.Ru29 ноября в 08:50

Россияне стали меньше тратить в «черную пятницу»

Аргументы и Факты29 ноября в 08:23

Средний чек россиян в «черную пятницу» за год снизился на 9%

РИА Новости29 ноября в 07:13

В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

Известиявчера в 20:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 08:08, Ашберн
Футбол

«Зенит» вдесятером обыграл «Спартак»

P1spb.ru вчера в 14:28
Общество

75% жителей РФ не хотят участвовать в акциях протеста

Большинство жителей России (75%) не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях с политическими требованиями.
REGNUM 06:09
Армия и оружие

В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв

Трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы в результате взрыва самодельной бомбы на пути следования бронированного автомобиля военной полиции в Сирии.
РИА Новости 07:01
Транспорт

В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Известия 05:10
Политика

Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:27
Политика

В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Газета.Ru 06:41
Технологии

Microsoft предложит за деньги «бесплатную» поддержку Windows 7

Для пользователей, которые не готовы расстаться с устаревшей операционной системой, заработает сервис под названием Windows 7 ESU, который потребует оплаты за каждое конкретное устройство, сообщается на официальном сайте Microsoft.
Sibnet Новости 07:08
Политика

В коммюнике саммита НАТО будет заявление по России, сообщил источник

В итоговом коммюнике саммита НАТО в Лондоне будет заявление и по России, в рамках ранее принятой политической линии "устрашение и диалог", заявил журналистам высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.
РИА Новости 06:27
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Газета.Ru 05:17
Здоровье

В сыктывкарских школах начинаются внеплановые каникулы из-за ОРВИ

Из-за ОРВИ и гриппа в Сыктывкаре закрыли на карантин два первых класса Коми национальной гимназии.
Комиинформ 04:55
Происшествия

Дело экс-замглавы Росгеологии Горринга рассмотрят в особом порядке

Дело бывшего первого заместителя директора Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве, будет рассмотрено в особом порядке, процесс от прессы не закроют, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-й гарнизонного военного суда.
РИА Новости 07:43
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Гаджеты

В России стартовали продажи новых смартфонов Nokia

Компания HMD Global, которая разрабатывает и продаёт смартфоны под брендом Nokia, начала продажи в России двух новых смартфонов бренда, говорится в сообщении компании.
Rambler News Service 04:07
Происшествия

Родственникам погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по миллиону рублей

Власти Забайкалья выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших в ДТП с автобусом.
Lenta.ru вчера в 23:26
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Как известно, встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в Париже 9 декабря в рамках саммита лидеров стран «нормандской четверки».
RuNews24.ru 30 ноября в 19:42
Происшествия

В Киеве задержали подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата

Lenta.ru 06:41
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 07:25
Политика

Жириновский признался, что употреблял наркотики

Как рассказал лидер ЛДПР, попробовать наркотик ему предложили еще в детстве старшие товарищи.
Столица С 07:49
Общество

На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Lenta.ru 07:14
Экономика

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес

Михаил Терехин поведал, как пользовался Ксенией Бородиной

Один общий знакомый рассказал Ксении, как он в свое время помог Михаилу. Бородина возразила, что помог он ее бывшему возлюбленному зря.
Московский Комсомолец 03:26
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой отметила первый день рождения без мамы

Дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина отметила свой первый день рождения без мамы. 1 декабря Вере исполнилось 13 лет.
Актуальные Новости 05:38
Общество

ФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео

SakhaNews 06:44
Армия и оружие

Россия создаст сплошное радиолокационное поле вокруг своих границ

Газета.Ru 06:01
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Богомолов не живет с Собчак

В настоящее время телеведущая активно занимается обустройством еще одного загородного дома, который находится в пешей доступности от таунхауса, где она сейчас живет с матерью и сыном Платоном.
Московский Комсомолец 05:12
Общество

В России к наркотикам приравняли три лекарственных препарата

В России прегабалин, тапентадол и тропикамид попали в список сильнодействующих препаратов. Соответствующее постановление вступило в силу.
ProUfu.ru вчера в 06:32
Кино

Критики посчитали сериал «Ведьмак» удачнее «Игры престолов»

VSE42.RU 05:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное