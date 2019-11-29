Общество

РИА НовостиРИА НовостиСредний чек россиян в «черную пятницу» за год снизился на 9%

Средний чек россиян к полудню первого дня распродаж в рамках "черной пятницы" в этом году снизился на 9%, в то время как общий объем трат вырос на 17%, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Траты россиян в «чёрную пятницу» выросли почти на 30%

Retailer.ru06:35

Эксперты рассказали об уменьшении среднего чека покупок в «чёрную пятницу»

RT на русском05:03

Россияне стали меньше тратить в «черную пятницу»

Аргументы и Факты29 ноября в 08:23

Средний чек россиян в «черную пятницу» за год стал меньше на 9%

Газета.Ru29 ноября в 08:50

В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

Известиявчера в 20:19

Средний чек россиян в «черную пятницу» за год снизился на 9%

РИА Новости29 ноября в 07:13

Траты россиян за полдня «черной пятницы» увеличились на 17%

РБК29 ноября в 06:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Политика

Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народной республик.
RT на русском 09:02
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Политика

Пушков прокомментировал слова о появлении Украины на 300 лет раньше РФ

Сенатор Алексей Пушков ответил на высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы древнее русской на 300 лет.
RuNews24.ru 03:26
Общество

Россия и Китай запустили «Силу Сибири»

Lenta.ru 06:48
Общество

Дед Мороз рассказал о подарке Путину на Новый год

Известия 07:16
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии.
Известия 06:38
Политика

В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Газета.Ru 06:41
Общество

Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:51
Спорт

СМИ: Россия подтвердила факт внесения изменений в базу данных московской лаборатории

В отчёте комитета по соответствию WADA сообщается, что в лаборатории работала «команда обнуления», цель которой была скрыть то, что изменения проводились не в ноябре 2015 года Григорием Родченковым, а в декабре 2018-го — перед передачей базы в WADA.
RT на русском 07:30
Армия и оружие

Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе

Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.
Интерфакс 05:39
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым

Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».
Культуромания 08:57
Экономика

Казначейство признало ошибки в данных о расходах на нацпроекты

Федеральное казначейство подтвердило наличие ошибок, возникших при загрузке в систему «Электронный бюджет» данных о расходах региональных бюджетов в рамках нацпроектов.
РБК 07:03
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Политика

Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 05:47
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что делала операции на груди

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович призналась, что несколько лет назад сделала операцию по уменьшению груди.
Life.ru 30 ноября в 14:01
Происшествия

Организатора перевозки задержали после ДТП с автобусом в Забайкалье

Известия 08:52
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
Здоровье

Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату

В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.
REGNUM 06:12
Происшествия

В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком

BFM.ru вчера в 12:06
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу перед матчем с «Зенитом»

РИА Новости вчера в 11:22
Общество

ФБК нашел у ведущей «России-1» самолёт и яхту за 8 млрд рублей. Видео

SakhaNews 06:44
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК 08:55
Кино

Критики отметили превосходство сериала «Ведьмак» над «Игрой престолов»

Кинокритики, получившие доступ к первым эпизодам шоу, отметили его превосходство над культовым сериалом "Игра престолов" от телеканала HBO.
Газета.Ru 08:14
Армия и оружие

ДНР: украинские силовики обстреляли донецкий аэропорт

Красная весна 08:38
Гаджеты

Президент Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi 10 Pro

Президент китайской компании Xiaomi Лин Бин проговорился и анонсировал топовую версию грядущего флагмана Mi 10 — смартфон Mi 10 Pro.
Planet Today 05:36
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала пикантную фотографию из бани

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками Instagram пикантной фотографией.
Слово и Дело вчера в 13:54
Общество

Путин дал трудинспекторам право взыскивать долги по зарплате без суда

В соответствии с поправками, текст которых размещен на официальном интернет-портале правовой информации, государственный инспектор труда сможет обращаться в службу судебных приставов из-за непогашенных долгов по зарплате, не дожидаясь решения суда.
РБК 07:40
Общество

Траты россиян в «черную пятницу» в онлайн-магазинах выросли на 30%

В этом году в России «черная пятница» состоялась в седьмой раз.
Ведомости 08:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное