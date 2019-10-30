Общество
ФедералПрессВ черный список попали 538 российских болельщиков
В преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу МВД составило черный список российских болельщиков. В списке находится 538 человек, из них 11 – женщины, большинство из них в возрасте от 18 до 45 лет.
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с чего всё началось
МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.ТАСС19:46
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