Общество

ФедералПрессФедералПрессВ черный список попали 538 российских болельщиков

В преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу МВД составило черный список российских болельщиков. В списке находится 538 человек, из них 11 – женщины, большинство из них в возрасте от 18 до 45 лет.
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с чего всё началось

В черный список российских болельщиков попали более 500 человек

МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.
ТАСС19:46

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В черный список российских болельщиков попали более 500 человек

ТАСС19:46

В черный список российских болельщиков попали более 500 человек

Коммерсантъ20:11

В МВД появился список болельщиков, которым запрещено посещать спортивные мероприятия

Вести.Ru21:37

Черный список болельщиков МВД достиг 538 человек

РБК21:57

Более 530 российских болельщиков попали в чёрный список МВД

Life.ru20:40

В черный список болельщиков внесены более 500 россиян

Znak.com21:30

МВД опубликовало черный список российских болельщиков

Москва 2420:48
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