МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.

с чего всё началось

«В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать места проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения, находится 538 человек»,— сказал собеседник агентства. Напомним, Министерство внутренних дел России впервые опубликовало черный список болельщиков в 2016 году.

В черный список российских болельщиков попали более 500 человек

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