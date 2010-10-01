Общество
КоммерсантъВ черный список российских болельщиков попали более 500 человек
«В настоящее время в списке лиц, которым запрещено посещать места проведения официальных спортивных мероприятий в дни их проведения, находится 538 человек»,— сказал собеседник агентства. Напомним, Министерство внутренних дел России впервые опубликовало черный список болельщиков в 2016 году.
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МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.ТАССвчера в 19:46
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В МВД появился список болельщиков, которым запрещено посещать спортивные мероприятия
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