Футбол

ТАССТАССВ черный список российских болельщиков попали более 500 человек

В преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу российскими правоохранительными органами был составлен так называемый черный список болельщиков, которым запрещено посещение спортивных мероприятий.
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с чего всё началось

В черный список российских болельщиков попали более 500 человек

МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.
ТАСС19:46

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В черный список российских болельщиков попали более 500 человек

ТАСС19:46

В черный список российских болельщиков попали более 500 человек

Коммерсантъ20:11

Более 530 российских болельщиков попали в чёрный список МВД

Life.ru20:40

МВД опубликовало черный список российских болельщиков

Москва 2420:48

В черный список попали 538 российских болельщиков

ФедералПресс20:24

В черный список болельщиков в РФ попало уже свыше 500 человек

Свободная Пресса20:54
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
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