Футбол
ТАССВ черный список российских болельщиков попали более 500 человек
В преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу российскими правоохранительными органами был составлен так называемый черный список болельщиков, которым запрещено посещение спортивных мероприятий.
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с чего всё началось
МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.ТАСС19:46
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Армия и оружие
В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35
Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения СМИ о планах закупки у России истребителей Су-35. Об этом сообщает портал Haberler.
Технологии
Российские ученые создали одноразовую посуду из крахмала
В России ученые разработали биоразлагаемый уникальный пластик, и этот материал не навредит природе при его утилизации.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк выложила свежее фото
Девушка выглядит цветущей и счастливой Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анны появилась серия свежих фотографий.
Культура
В США отменили премьеру нового «Терминатора» из-за пожаров
В Лос-Анджелесе отменили премьеру нового фильма Тима Миллера «Терминатор: Темные судьбы».
Кино
Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»
По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры Престолов», посвященному правлению династии королей Таргариен до событий оригинального сериала.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
«Сармат» не только заменит МБР РС-20В «Воевода» разработки украинского КБ «Южное», стоящие на вооружении еще с советских времен, но и станет носителем гиперзвукового оружия, в частности управляемого боевого блока «Авангард» (разработан в реутовском НПО машиностроения).
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Общество
Трутнев высказался против «плоских» авиатарифов для вахтовиков в ДФО
"Плоские" тарифы на авиаперелеты должны сохраняться для жителей дальневосточных регионов, но не для вахтовых рабочих, которых везут предприятия, заявил в среду на совещании в Магадане полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
Общество
Орешкин считает, что ВТО находится в плачевном состоянии
Процесс реформирования Всемирной торговой организации идет тяжело, в то время как сама организация находится в плачевном состоянии.
Происшествия
Суд арестовал убившего сослуживцев солдата Шамсутдинова
Экономика
Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ
В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию о признании геноцида армян
Палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян.
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Армия и оружие
Афганские силовики ликвидировали более 50 талибов в ходе авиаудара
Общество
Россия увеличила поставки банкнот на восток Ливии
Поставки новых банкнот из России на восток Ливии увеличились в текущем году, сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные РФ.
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Футбол
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года.
Космос
Новый марсоход NASA впервые поставили на колёса
Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) американского аэрокосмического агентства NASA провели стендовые испытания марсохода для миссии «Марс-2020», в ходе которых аппарат впервые установили на шестиколёсную платформу.
Общество
Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно
Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
Армия и оружие
В США предложили захватить Калининград при конфликте НАТО и России
Как написал Хукер в своем докладе, руководству НАТО необходимо изучить вопрос захвата российского эксклава, поскольку, по его мнению, за счет наращивания американской и польской сухопутных военных группировок в регионе РФ якобы не выдержит натиск противника и потеряет контроль над территорией.
Здоровье
Причины инсультов у молодых россиян назвал врач
Спровоцировать инсульт даже у молодых людей могут острый стресс, курение, малоподвижный образ жизни и плохой сон, сообщает РБК.
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили протестами
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.