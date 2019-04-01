МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.

с чего всё началось

В преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу российскими правоохранительными органами был составлен так называемый черный список болельщиков, которым запрещено посещение спортивных мероприятий.

В черный список российских болельщиков попали более 500 человек

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