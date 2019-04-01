Общество
ТАССВ черный список российских болельщиков попали более 500 человек
В преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу российскими правоохранительными органами был составлен так называемый черный список болельщиков, которым запрещено посещение спортивных мероприятий.
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МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.ТАССвчера в 19:46
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В МВД появился список болельщиков, которым запрещено посещать спортивные мероприятия
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