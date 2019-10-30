Общество
ТАССВ черный список российских болельщиков попали более 500 человек
В преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу российскими правоохранительными органами был составлен так называемый черный список болельщиков, которым запрещено посещение спортивных мероприятий.
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МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.ТАССвчера в 19:46
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В МВД появился список болельщиков, которым запрещено посещать спортивные мероприятия
Вести.Ruвчера в 21:37
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Авто
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Следственный комитет возбудил дело о геноциде по факту убийства в 1942 году воспитанников ейского детского дома.
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Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
Происшествия
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Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.