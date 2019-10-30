Общество

ТАССТАССВ черный список российских болельщиков попали более 500 человек

В преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу российскими правоохранительными органами был составлен так называемый черный список болельщиков, которым запрещено посещение спортивных мероприятий.
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с чего всё началось

В черный список российских болельщиков попали более 500 человек

МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.
ТАССвчера в 19:46

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В черный список российских болельщиков попали более 500 человек

ТАССвчера в 19:46

В МВД появился список болельщиков, которым запрещено посещать спортивные мероприятия

Вести.Ruвчера в 21:37

В черный список российских болельщиков попало более 500 человек

Коммерсантъвчера в 20:11

В черный список российских болельщиков попали более 500 человек

Эхо Москвы00:16

Черный список болельщиков МВД достиг 538 человек

РБКвчера в 21:57

Более 500 человек попали в чёрный список российских болельщиков

RT на русскомвчера в 23:25

В черный список болельщиков внесены более 500 россиян

Znak.comвчера в 21:30
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:51, Ашберн
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