Общество

ТАССТАССВ черный список российских болельщиков попали более 500 человек

В преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу российскими правоохранительными органами был составлен так называемый черный список болельщиков, которым запрещено посещение спортивных мероприятий.
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с чего всё началось

В черный список российских болельщиков попали более 500 человек

МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.
ТАССвчера в 19:46

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В черный список российских болельщиков попали более 500 человек

ТАССвчера в 19:46

В МВД появился список болельщиков, которым запрещено посещать спортивные мероприятия

Вести.Ruвчера в 21:37

В черный список российских болельщиков попали более 500 человек

Коммерсантъвчера в 20:11

Черный список болельщиков МВД достиг 538 человек

РБКвчера в 21:57

Более 500 человек попали в чёрный список российских болельщиков

RT на русскомвчера в 23:25

Более 530 российских болельщиков попали в чёрный список МВД

Life.ruвчера в 20:40

В черный список болельщиков внесены более 500 россиян

Znak.comвчера в 21:30
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Экономика

Из свердловского бюджета на Универсиаду выделят 40 миллиардов рублей

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Передвижной дом для исследователей Антарктики и Луны создали в Японии

Дом предназначен для исследователей Антарктики и Луны. Об этом сообщил сайт «Политика Сегодня».
Телеканал 360° вчера в 12:05
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В Солнечной системе обнаружили новую планету

Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
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Подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск «Булавы»

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После прорыва дамб в Красноярском крае река Сисим оказалась серьезно загрязнена тяжелыми металлами, зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) меди более чем в 200 раз, сообщает Росгидромет.
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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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Армия и оружие

WP: информатор на аль-Багдади получил $25 млн

Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
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Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник.
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Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 6:3. Гости забросили три шайбы к середине второго периода.
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