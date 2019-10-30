Общество
ТАССВ черный список российских болельщиков попали более 500 человек
В преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу российскими правоохранительными органами был составлен так называемый черный список болельщиков, которым запрещено посещение спортивных мероприятий.
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с чего всё началось
МВД России внесло более 530 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.ТАССвчера в 19:46
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В МВД появился список болельщиков, которым запрещено посещать спортивные мероприятия
Вести.Ruвчера в 21:37
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В Тулуне ветер сорвал кровлю с пятиэтажного дома
ТАСС вчера в 22:44
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Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии
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Россия ответит НАТО новыми авиадивизиями в Крыму и Калининграде
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Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей 28 октября в 14:59
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Армия и оружие
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АМИТЕЛ вчера в 23:01
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Общество
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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Армия и оружие
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Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
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Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник.
Lenta.ru вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
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Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 6:3. Гости забросили три шайбы к середине второго периода.
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Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
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