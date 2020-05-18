В чешском футбольном клубе "Млада Болеслав", где выступают двое россиян, зафиксирован случай заболевания коронавирусом, сообщается на официальном сайте ассоциации профессиональных клубов Чехии (LFA).

В чешском клубе, где выступают двое россиян, выявили случай COVID-19

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