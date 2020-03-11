Экономика
ГородовойЦены на авиабилеты за границу могут вырасти на 10%
Средняя стоимость авиабилетов может подорожать на 10%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт бронирования билетов Biletix. По данным информагентства, рост цен коснется только международных направлений, стоимость билетов на которых зависит от курса валют.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
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52-летний Дэниел Крэйг украсил обложку GQ без рубашки
Экономика
Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране
Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
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Отказу от досрочных выборов в Госдуму нашли объяснение
Предложение депутата от «Единой России» Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную Думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,9%, до $38,66 за баррель.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Общество
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Самые высокие зарплаты в 2019 году получали сотрудники в финансовой и страховой сфере, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Политика
Путин заявил о сохранении транзита газа через Украину в меньшем объеме
Глава государства заявил, что в случае сохранения после этого антироссийских санкций вопрос об их назначении больше не вызовет сомнений.
Политика
Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин
Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»
Шоу-бизнес
Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына
Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Марина Голомаздина известна как создательница бренда 12STOREEZ, который она основала вместе с сестрой Ириной.
Экономика
ЦБ даст банкам послабления из-за коронавируса
Банк России собирается ввести временные послабления для банков из-за распространения коронавируса.
Наука
Витамин В12 оказался драйвером самоубийства раковых клеток
Витамин В12 оказался способен запускать «программу самоубийства» раковых клеток.
Культура
Apple и Эрмитаж сняли на iPhone пятичасовой фильм о музее
Компания Apple и Государственный Эрмитаж представили совместный пятичасовой фильм о музее, снятый одним кадром и на одном заряде iPhone 11 Pro Max.
Здоровье
В Кузбассе мать больной девочки подала в суд из-за невыдачи лекарств
Мать 11-летней девочки с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) Анастасия Тимухина рассказала РИА Новости, что подала иск в суд на департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, не выдающий ее дочери дорогостоящее лекарство "Спинраза".
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Происшествия
Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко
Рязань, 10 марта 2020, 20:22 — REGNUM Обнаруженные в лесном массиве возле деревни Лопухи Рязанского района останки принадлежат пропавшей более двух лет назад Екатерине Левченко, которая, возможно, была знакома с рядом фигурантов по делу «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Происшествия
Под Исламабадом разбился самолет пакистанских ВВС
Истребитель пакистанских ВВС потерпел крушение в районе столицы страны Исламабада. Об этом сообщила в среду газета The Express Tribune.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Общество
Слухи: об отмене или смене формата E3 2020 объявят в ближайшее время
Новостной редактор Kotaku Джейсон Шрайер (Jason Schreier) наряду с другими журналистами сообщили о скором объявлении организаторов E3 2020 относительно будущего выставки.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании и снеге
Резкое понижение температуры и осадки в виде снега ожидаются на европейской территории России во второй половине текущей недели, поэтому надеяться на завершение холодов в этом регионе пока преждевременно, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Политика
Мишустин призвал раскрыть потенциал договора о Союзном государстве
"Убежден, что в новом десятилетии необходимо в полной мере раскрыть созидательный интеграционный потенциал договора, это позволит создать благоприятные условия для развития экономики и ведения бизнеса, ну и в конечном итоге повысить благосостояние граждан России и Белоруссии", - сказал Мишустин на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.
Футбол
Карасев назначен на матч «Севилья» – «Рома» в Лиге Европы
Матч «Севилья» – «Рома» состоится в четверг, 12 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.
Общество
Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает местный телеканал NTV.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Общество
В России предупредили о новой схеме интернет-мошенничества
Эксперты рассказали о новом способе интернет-мошенничества, который получил название «Белый кролик». Об этом пишет газета «Известия».
Автоспорт
Власти Мельбурна допустили отмену Гран При Австралии
Ситуация с коронавирусом в мире стремительно меняется, и власти Мельбурна не исключают, что до конца недели ужесточат меры по борьбе с эпидемией.