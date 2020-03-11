Средняя стоимость авиабилетов может подорожать на 10%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт бронирования билетов Biletix. По данным информагентства, рост цен коснется только международных направлений, стоимость билетов на которых зависит от курса валют.

Цены на авиабилеты за границу могут вырасти на 10%

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