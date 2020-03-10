Экономика

СеверпостСеверпостВ четверг цены на авиабилеты за рубеж подорожают на 10 %

С 12 марта стоимость билетов будут рассчитывать исходя из курса 82 рубля за евро, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.«У пассажиров пока есть возможность приобрести авиабилеты на зарубежных направлениях по прежним ценам», - пояснил Горин изданию «Российская газета».
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Тур пошел в гору

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Цены на авиабилеты за границу вырастут на 10%

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Znak.com08:31

С 11 марта ожидается очередной скачок цен на авиабилеты

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Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля

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Ранее в Государственной думе прокомментировали резкое падение цен на нефть после развала сделки ОПЕК+.
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Премьер Италии Джузеппе Конте жёстко ограничил передвижение жителей по всей стране.
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По подсчетам Forbes, за 9 марта совокупное состояние десяти самых богатых людей в мире сократилось почти на $38 млрд.
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