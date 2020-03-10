С 12 марта стоимость билетов будут рассчитывать исходя из курса 82 рубля за евро, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.«У пассажиров пока есть возможность приобрести авиабилеты на зарубежных направлениях по прежним ценам», - пояснил Горин изданию «Российская газета».

В четверг цены на авиабилеты за рубеж подорожают на 10 %

Политика Путин допустил свой пятый президентский срок 1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Экономика Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.

Происшествия Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Наука Сидеть на корточках полезно для здоровья, считают ученые Американские ученые, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.

Финансы Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке В связи с обрушением рубля Центральный банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную информацию регулятора.

Энергетика СМИ: Белый дом может помочь энергокомпаниям США, пострадавшим от снижения цен Администрация президента США Дональда Трампа может предоставить федеральную помощь компаниям, которые занимаются добычей нефти и газа и несут убытки из-за снижения цен на энергоносители, пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Здоровье В НИИ питания РАМН дали рецепт полезного шашлыка Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил важность хорошей прожарки шашлыка.

Экономика АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.