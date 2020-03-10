Экономика
СеверпостВ четверг цены на авиабилеты за рубеж подорожают на 10 %
С 12 марта стоимость билетов будут рассчитывать исходя из курса 82 рубля за евро, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.«У пассажиров пока есть возможность приобрести авиабилеты на зарубежных направлениях по прежним ценам», - пояснил Горин изданию «Российская газета».
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Энергетика
Доставка морем литра топлива на Сахалин обходится «Роснефти» в 1,2 рубля
Компания "РН-Востокнефтепродукт" (дочернее предприятие "Роснефти", основной поставщик топлива на Сахалин) ищет перевозчика для 30,3 тысячи тонн светлых нефтепродуктов из порта Находка (Приморский край) в Корсаков.
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Хоккей
Овечкин возглавил снайперскую гонку в НХЛ
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Общество
Коронавирус выявлен у замминистра здравоохранения Великобритании
Замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис сообщила, что у нее выявлен коронавирус Covid-19.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Наука
Сидеть на корточках полезно для здоровья, считают ученые
Американские ученые, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.
Экономика
ЦБ анонсировал регуляторные послабления из-за коронавируса
Банк России вводит для финансовых организаций временные регуляторные послабления на фоне распространения коронавируса.
Игры
Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года
Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Финансы
Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке
В связи с обрушением рубля Центральный банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную информацию регулятора.
Энергетика
СМИ: Белый дом может помочь энергокомпаниям США, пострадавшим от снижения цен
Администрация президента США Дональда Трампа может предоставить федеральную помощь компаниям, которые занимаются добычей нефти и газа и несут убытки из-за снижения цен на энергоносители, пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Здоровье
В НИИ питания РАМН дали рецепт полезного шашлыка
Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил важность хорошей прожарки шашлыка.
Энергетика
Цены на нефть пошли в рост после обвала
Ранее в Государственной думе прокомментировали резкое падение цен на нефть после развала сделки ОПЕК+.
Общество
В Италии ввели тотальный карантин из-за коронавируса
Премьер Италии Джузеппе Конте жёстко ограничил передвижение жителей по всей стране.
Экономика
Богатейшие люди мира за день обеднели на $38 млрд
По подсчетам Forbes, за 9 марта совокупное состояние десяти самых богатых людей в мире сократилось почти на $38 млрд.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала растяжку в поддержку курса рубля
Известная телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Гаджеты
Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.
Энергетика
Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае-июне
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что не видит причины для созыва стран-участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне, так как это покажет неспособность противостоять кризису из-за коронавируса.
Здоровье
Все школы Липецкой области закрывают на карантин
Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
Космос