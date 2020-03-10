Экономика

СеверпостСеверпостВ четверг цены на авиабилеты за рубеж подорожают на 10 %

С 12 марта стоимость билетов будут рассчитывать исходя из курса 82 рубля за евро, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.«У пассажиров пока есть возможность приобрести авиабилеты на зарубежных направлениях по прежним ценам», - пояснил Горин изданию «Российская газета».
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Эксперты: снижение курса рубля приведет к росту цен на авиабилеты

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С 11 марта ожидается очередной скачок цен на авиабилеты

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Эксперты: авиабилеты на некоторых направлениях могут подешеветь, несмотря на курс валют

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Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет.
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