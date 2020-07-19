Политика
РБКВ четырех землях Германии попросили США не выводить войска из страны
Премьер-министры четырех земель Германии обратились к конгрессу США с просьбой не выводить американские войска из их страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письма конгрессменам. Ранее президент США Дональд Трамп одобрил вывод 9,5 тыс. военнослужащих.
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Федеральные власти ФРГ просят американских военных остаться
Общественная служба новостейвчера в 21:04
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Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме РФ
Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa вчера в 14:49
Происшествия
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Lenta.ru вчера в 17:13
Происшествия
На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
Актриса Марина Макарова умерла от онкологического заболевания в 46 лет
В последние годы актриса страдала онкологическим заболеванием, уточнил худрук Костромского камерного драмтеатра Борис Голодницкий.
Газета Культура вчера в 11:13
Общество
Женщина боролась с коронавирусом рекордные 130 дней
Жительница Великобритании Фатима Бридл (Fatima Bridle) боролась с коронавирусом рекордные 130 дней.
Lenta.ru вчера в 22:56
Здоровье
В Сколтехе рассказали, откуда коронавирус пришел в Россию
Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сколтеха, который провел анализ совместно с другими научными организациями.
РИА Новости вчера в 23:47
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Футбол
Федун отказался комментировать судейство в матче с «Зенитом»
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение о поединке «Спартака» с «Зенитом» в 1\2 финала Кубка России.
Vprognoze.ru вчера в 15:08
Футбол
Ловчев: «От меня бы Малком не убежал»
Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил выступление команды в полуфинале Кубка РФ с «Зенитом».
ProstoProSport вчера в 23:44
Происшествия
Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше
Криминальный авторитет, известный как Циркач, задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 12:15
Интернет
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
Футбол
«Локомотив» завоевал серебряные медали российской премьер-лиги
Московский "Локомотив" гарантировал себе серебряные медали российской премьер-лиги по футболу за тур до официального завершения сезона.
Вести.Ru вчера в 16:29
Космос
Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите
Две части метеорита, найденного в начале июля в Японии, откололись от одного из движущихся по орбите вокруг Солнца астероидов и состоят из вполне земных элементов, сообщил РИА Новости занимающийся их изучением ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда.
РИА Новости 00:01
Общество
Короля Саудовской Аравии госпитализировали в Эр-Рияде
REGNUM вчера в 23:05
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru вчера в 11:00
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru 18 июля в 13:45
Гаджеты
Xiaomi планирует к выпуску доступный флагман за 300 долларов
Компания Xiaomi планирует к выпуску доступный флагман за 300 долларов. Информация об этом опубликована в китайской соцсети Weibo.
UfacityNews.ru вчера в 16:15
Экономика
В Японии рассказали о падении экспорта в Россию из-за COVID-19
Ситуация вокруг пандемии коронавируса COVID-19 привела к резкому сокращению внешней торговли Японии, а ее экспорт в Россию сократился в июне на 40,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из опубликованных в понедельник данным японского министерства финансов.
РИА Новости вчера в 22:11
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Армия и оружие
«Сможет нанести удар по Пекину и Шанхаю»: в прессе рассказали о возможной войне Китая с Тайванем
С каждым днём увеличивается вероятность возникновения конфликта или ограниченной войны между Тайванем и Китаем, политические аналитики полагают, что Тайвань сможет нанести удар по Пекину и Шанхаю с помощью смертоносных ракет «Юнь Фэн» и выведет из строя промышленные объекты захватчика.
Военное обозрение вчера в 23:31
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
РБК вчера в 19:58
Наука
Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые
RuNews24.ru 18 июля в 08:25
Экономика
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 17 июля в 14:57
Политика
Байден обвинил Россию в намерении вмешаться в выборы президента США
Спецслужбы Соединенных Штатов обвиняют Россию в том, что она якобы вмешивалась в избирательный процесс на президентских выборах 2016 года.
Газета.Ru вчера в 15:17
Происшествия
Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru вчера в 08:42
Интернет
Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10
Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10, случившуюся после обновления May 2020 Update.
UfacityNews.ru вчера в 16:58
Политика
Эрдоган посетил собор Святой Софии
РИА Новости вчера в 13:04
Фигурное катание
В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская
В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
Культура
«Чернобыль» от HBO получил семь премий Британской киноакадемии
Клопс вчера в 09:23
Общество
Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции
Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor 17 июля в 10:16