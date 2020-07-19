Политика

РБКРБКВ четырех землях Германии попросили США не выводить войска из страны

Премьер-министры четырех земель Германии обратились к конгрессу США с просьбой не выводить американские войска из их страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письма конгрессменам. Ранее президент США Дональд Трамп одобрил вывод 9,5 тыс. военнослужащих.
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Федеральные власти ФРГ просят американских военных остаться

Общественная служба новостейвчера в 21:04

Reuters: в Германии просят США не выводить войска

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В четырех землях Германии попросили США не выводить войска из страны

РБКвчера в 18:54

Главы немецких земель обратились к США с призывом не выводить войска

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СМИ: в Германии просят США не выводить американские войска

Ореанда-Новостивчера в 16:20

Главы четырех немецких земель попросили США не выводить войска из Германии

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Главы регионов Германии попросили США не выводить свои войска из ФРГ

ИА Красная Веснавчера в 15:13
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Общество

Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме РФ

Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa вчера в 14:49
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Происшествия

Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах

Lenta.ru вчера в 17:13
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Происшествия

На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

РИА Новости вчера в 21:33
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Общество

Актриса Марина Макарова умерла от онкологического заболевания в 46 лет

В последние годы актриса страдала онкологическим заболеванием, уточнил худрук Костромского камерного драмтеатра Борис Голодницкий.
Газета Культура вчера в 11:13
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Общество

Женщина боролась с коронавирусом рекордные 130 дней

Жительница Великобритании Фатима Бридл (Fatima Bridle) боролась с коронавирусом рекордные 130 дней.
Lenta.ru вчера в 22:56
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Здоровье

В Сколтехе рассказали, откуда коронавирус пришел в Россию

Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сколтеха, который провел анализ совместно с другими научными организациями.
РИА Новости вчера в 23:47
Происшествия

СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
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Футбол

Федун отказался комментировать судейство в матче с «Зенитом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказал свое мнение о поединке «Спартака» с «Зенитом» в 1\2 финала Кубка России.
Vprognoze.ru вчера в 15:08
Футбол

Ловчев: «От меня бы Малком не убежал»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев оценил выступление команды в полуфинале Кубка РФ с «Зенитом».
ProstoProSport вчера в 23:44
Происшествия

Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше

Криминальный авторитет, известный как Циркач, задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 12:15
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Интернет

В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов

Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
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Футбол

«Локомотив» завоевал серебряные медали российской премьер-лиги

Московский "Локомотив" гарантировал себе серебряные медали российской премьер-лиги по футболу за тур до официального завершения сезона.
Вести.Ru вчера в 16:29
Космос

Ученый рассказал об упавшем в Японии метеорите

Две части метеорита, найденного в начале июля в Японии, откололись от одного из движущихся по орбите вокруг Солнца астероидов и состоят из вполне земных элементов, сообщил РИА Новости занимающийся их изучением ученый из токийского Государственного музея науки Сигэкадзу Ёнэда.
РИА Новости 00:01
Общество

Короля Саудовской Аравии госпитализировали в Эр-Рияде

REGNUM вчера в 23:05
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Общество

Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru вчера в 11:00
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Общество

В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru 18 июля в 13:45
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Гаджеты

Xiaomi планирует к выпуску доступный флагман за 300 долларов

Компания Xiaomi планирует к выпуску доступный флагман за 300 долларов. Информация об этом опубликована в китайской соцсети Weibo.
UfacityNews.ru вчера в 16:15
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Экономика

В Японии рассказали о падении экспорта в Россию из-за COVID-19

Ситуация вокруг пандемии коронавируса COVID-19 привела к резкому сокращению внешней торговли Японии, а ее экспорт в Россию сократился в июне на 40,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года, следует из опубликованных в понедельник данным японского министерства финансов.
РИА Новости вчера в 22:11
Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
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Армия и оружие

«Сможет нанести удар по Пекину и Шанхаю»: в прессе рассказали о возможной войне Китая с Тайванем

С каждым днём увеличивается вероятность возникновения конфликта или ограниченной войны между Тайванем и Китаем, политические аналитики полагают, что Тайвань сможет нанести удар по Пекину и Шанхаю с помощью смертоносных ракет «Юнь Фэн» и выведет из строя промышленные объекты захватчика.
Военное обозрение вчера в 23:31
Происшествия

Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
РБК вчера в 19:58
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Наука

Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые

RuNews24.ru 18 июля в 08:25
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Экономика

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 17 июля в 14:57
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Политика

Байден обвинил Россию в намерении вмешаться в выборы президента США

Спецслужбы Соединенных Штатов обвиняют Россию в том, что она якобы вмешивалась в избирательный процесс на президентских выборах 2016 года.
Газета.Ru вчера в 15:17
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Происшествия

Ефремов отказался от алкоголя под домашним арестом

Актер Михаил Ефремов, находящийся под домашним арестом по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, ведет здоровый образ жизни и пьет лишь минералку.
Lenta.ru вчера в 08:42
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Интернет

Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10

Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10, случившуюся после обновления May 2020 Update.
UfacityNews.ru вчера в 16:58
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Политика

Эрдоган посетил собор Святой Софии

РИА Новости вчера в 13:04
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Фигурное катание

В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская

В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
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Культура

«Чернобыль» от HBO получил семь премий Британской киноакадемии

Клопс вчера в 09:23
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Общество

Субсидии сделали электрокары почти бесплатными в Германии и Франции

Субсидии, сделавшие некоторые автомобили почти бесплатными для покупателей, немедленно повлекли за собой ажиотаж на двух крупнейших авторынках Европы, сообщает Bloomberg.
Motor 17 июля в 10:16
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